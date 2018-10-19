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 İLBER ORTAYLI: ANDIMIZIN KALKMASI YANLIŞTI

  Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA Danıştay'ın Öğrenci Andı'nı kaldıran hükmü iptal etmesini değerlendiren ünlü tarihçi Prof

19 Ekim 2018 19:00

 

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA
Danıştay\'ın Öğrenci Andı\'nı kaldıran hükmü iptal etmesini değerlendiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı\" dedi.
Mektebim Okulları Silivri kampüsümüzde düzenlenen \"Dünden Yarına Tarih Konuşmaları\"nın konuğu olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, soru üzerine andımız tartışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İlber Ortaylı, \"Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp. Kalkması yanlıştı ve küstahlıktı\" diye konuştu.
Geçtiğimiz çarşamba akşamı hayatını kaybeden Usta Foto Muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Ortaylı, \"Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
-Ortaylı\'nın konuşması
-Detaylar

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