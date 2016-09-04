İlber Ortaylı: 1 ay önce benimle fotoğraf çektiren polis, Cizre'de şehit oldu

Prof. İlber Ortaylı, Cizre’de Çevik Kuvvet Grup Amirliği’ne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 11 çevik kuvvet polisinden biri olan Burak Mart’ın, 1 ay önce yaşamını yitiren Halil İnalcık’ın cenazesinden önce kendisiyle fotoğraf çektirdiğini ve başsağlığı dilediğini belirtti.

Polis memuru Burak Mart’ın şehit olduğu haberini bir başka polis memurunun kendisine gönderdiğini aktaran İlber Ortaylı, “Bu ülkenin çocuklarına barış içinde yaşayıp hepimize hizmet etmeyi çok görenler var.” ifadesini kullandı.

İlber Ortaylı’nın bugün (4 Eylül 2016) Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yayınevindeki çalışma arkadaşlarımla Ayasofya’nın önünden geçiyorduk. Halil İnalcık Hocamızın cenazesi için Fatih Camisi’ne gitmekteydik. Burak Mart isimli bir genç kendisi gibi iki güvenlik memur arkadaşıyla bize yaklaştı. Halil Hocamız için başsağlığı diledi. Büyük hocayı ebediyete yollamaya hazırlanan milletin bir ferdiydi.

Tarihe meraklı çocuklardı. Derinlemesine ilgi duydukları bu ülkenin, bu kadim şehrin tarihini daha ne kadar zaman tadacaklardı? İstekleri üzerine fotoğraf çektirdik, vedalaştık. Allah’ın sıyanetini diledik. Aradan bir ay kadar geçti. O aziz çocuğun kendisi gibi genç meslektaşlarıyla Cizre’den şehadet haberi ulaştı. Memleketi Osmaniye’de Düziçi ilçesinde toprağa verilmişti. Bütün özleminin, merak ettiği geçmişiyle yaşamak ve geleceğini kendisine adadığı bu ülke olduğu açıktı. 22 yaşındaki bu aziz gencimizin bu toprakta ülkenin geçmişini kana kana, koklayarak yaşaması, çocuklarını yetiştirmesi nasip olmadı. Belli ki özlemleri bu asrın Türkiye’sini saran hurda cinsten değildi. Görev yapacak, okuyacak, görecek ve günün birinde torunlarına bildiklerini anlatacaktı.

Geçen hafta arkadaşından gelen e-postada birlikte çektirdiğimiz fotoğraf vardı. Her zaman okuduğu ve takip ettiği hocasına bu fotoğrafı yollamayı güvenlik memuru arkadaşı Zübeyir Turan bir vazife bilmişti. Büyük yıkım! Bu ülkenin çocuklarına barış içinde yaşayıp hepimize hizmet etmeyi çok görenler var. Allah’ım sana ve tarihimizdeki felaketleri her zaman yenen, yenmeyi bilen milletimizin gücümüze sığınıyoruz. Rahat uyu Burak Mart!