PKK'dan Cizre'de bomba yüklü araçla intihar saldırısı; 11 polis şehit, 78 yaralı

PKK'nın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına bomba yüklü kamyonla gerçekleştirdiği intihar saldırısında 11 polis şehit oldu, 3'ü sivil 78 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası kullanılamaz hale geldi. Polis Cizre'ye tüm giriş ve çıkışları kapatarak saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Olay, Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına PKK'lılarca bomba yüklü kamyonla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Patlamanın şiddeti ile birçok yerde ev ve işyerlerinin camları kırıldı.

7 şehidin kimlikleri belli oldu

Cizre'de şehit olan polislerden isimleri belli olanlar şöyle:

Harun Maytalman, Burak Mart, Ferhat Bozkurt, Mehmet Dama, Tayfun Doğan, Abdülhamit Kaya, Osman Budak.

Şırnak Valiliği'nden açıklama

Şırnak Valiliği'nden bombalı intihar saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Cizre ilçesinde bu sabah saat: 06.45 civarında PKK Terör örgütünce emniyet müdürlüğü çevik kuvvet birim amirliğinin bulunduğu bina girişine patlayıcı yüklü hafriyat kamyonu ile intihar saldırısında bulunulmuş olup;



Hain saldırı sonucu (11) polis memurumuz şehit olmuştur. (3) sivil (75) polis memuru olmak üzere toplam (78) yaralımız mevcut olup bunlardan (4) ü ağır olmak üzere (5) yaralımız Diyarbakır Dicle üniversitesine, (4) yaralımız Mardin devlet hastanesine sevk edilmiştir. (2) yaralımızın Cizre devlet hastanesinde tedavisi devam etmektedir. Diğer yaralılarımız birkaç saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir.



Konu ile ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.Şehit Polislerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı mücadele kararlılığımızı daha da arttırıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cizre'deki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada " Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Fırat Kalkanı Operasyonunun gerçekleştiği sırada bu saldırının yapılması manidardır. Saldırı mücadele kararlılığımızı daha da arttırıyor" ifadesini kullandı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Umarım şehit sayısı artmaz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin "70'ün üzerinde yaralı var, 4'ünün durumu ağır" dedi.

Bakan Akdağ şehit sayısıyla ilgili net bir rakam veremeyeceğini belirterek "Şehit sayısını şuan veremiyorum, henüz net bilgi alamadım" diye konuştu

Bakan Akdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Çok yoğun bir terörist saldırı grubuyla karşı karşıyayız, 70'in üzerinde yaralımız var. Bu yaralılardan dördünün durumu ağır. 15 Temmuz'da bu hain FETÖ çetesinin hain saldırısıyla 240 şehidimiz oldu, bir yandan DAİŞ öbür yandan PKK'nın hain saldırıları var.

Daha önce ifade ettiğim gibi, bu saldırıların hepsi alçakça, hepsi bizim huzurumuza yönelik. Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyenler bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Ben Allah'tan rahmet diliyorum son saldırıda şehit olan kardeşlerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun.

Biz bugün bildiğiniz gibi bir aradayız. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu bizim yürüyüşümüzü durduramayacağız.

Bu hain saldırılarıyla da mücadeleye devam edeceğiz. Şehit sayımızla ilgili şu an kesin bir sayı veremem, son bilgileri henüz almadım.

Zaten Şırnak Valiliğimiz konuyla ilgili olarak açıklama yapacak. Olay anında helikopter ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz olay mahaline gittiler. Umuyorum ki şehit sayımız artmaz.

Tekrar söylüyorum, bütün bu saldırılar Türkiye'nin kalkınmasını, huzura koşmasını engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı durmayı da biliyoruz. Kim hangi siyasi düşünceden olursa olsun, bu saldırılara karşı birlikte tepki koyuyoruz. "

Kılıçdaroğlu'ndan kınama



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cizre'deki saldırıyı kınayarak "Cizre'de yaşananlar çok üzücü" değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük bir patlama oldu"

Cizre'deki gazeteci Abidin Yel, NTV yayınına katılarak ilçede yaşananları şöyle anlattı:

"Patlamanın olduğu yeri şu an görebiliyorum.

Sabah saatlerinde ilçe girişindeki polis noktasına yaklaşan PKK'lılar, rutin kontrole takılınca aracı patlatıyor. Büyük bir patlama oldu, ilçedeki iş yeri ve evlerin camları kırılmış durumda. Hatta garnizon komutanlığının duvarı da hasar gördü.

Benim gördüğüm, emniyet müdürlüğü binası yıkılmış durumda. İtfaiye yangına müdahale ediyor, enkazdan çıkarılan yaralılar da hastaneye kaldırılıyor.

Patlama sonrası Şırnak - Cizre karayolu trafiğe kapatılmış durumda. Patlama sonrası silah sesleri de duyuldu."

Yayın yasağı geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlığın yazısı ile Cizre'deki terör saldırısına ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde "Milli Güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bugün Cizre'de meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesinin uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada, medya hizmet sağlayıcılarının patlamaya ilişkin yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun'da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyması gerektiği bildirildi. Toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede yayın yasağı, patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir."