İLBANK’ın hibe desteğinin yüzde 99’u Cumhur İttifakı’na

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İLBANK’ın 2020’de, yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı alanında yüzde 100 hibe desteği sağladığı 102 projenin yüzde 99’unun AKP ve MHP’li belediyeler ile kayyımlara ait olduğu ortaya çıktilı. 132,3 milyon TL’lik hibeden muhalefetin yararlanma oranı yüzde 0,19.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında araç yardımlarının yüzde 97’sini Cumhur İttifakı belediyelerine yönelik yaparken benzer bir ayrımcılığın İLBANK tarafından da gerçekleştirildiği tespit edildi. Bankanın verilerine göre, 2020 yılında tüm maliyeti yüzde 100 hibe ile tamamlanan toplam 102 projenin 61’i AKP, 33’ü ise il özel idarelerinin projelerini kapsadı.

İLBANK’ın toplam 132 milyon 382 bin 664 TL’lik hibe desteğinden muhalefet partilerinin belediyelerinin yararlanma oranı yüzde 0,19’da kaldı. Hibe alan proje sayısının belediyelere oranında ise Cumhur İttifakı yüzde 99,02 ile Millet İttifakı belediyelerine açık ara fark attı. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını yöneten muhalefet belediyelerinden ise yalnızca birine hibe desteği sağlandı.

AKP’li 60 belediyeye hibe

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İLBANK’ın, “Yüzde 100 hibe” desteği verdiği belediyelerin dağılımı şöyle:

AKP: 60 belediye

İl Özel İdareleri: 33

Kayyum: 4 belediye

MHP: 4 belediye

CHP: 1 belediye

Rize'ye 44,7 milyon TL'lik hibe

Hibe ile tamamlanan belediye ve il özel idaresi projelerinde maliyeti itibarıyla öne çıkan bazı projeler ise şöyle:

Rize Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası Yol Ve Altyapı Yapım İşi: 44,7 milyon TL.

Çarşamba Samsun Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Mahallelerde Beton Kaplama Yol Yapılması Ve İdare Malı Ocaktan Konkasörle Şartnamesine Uygun Malzeme Hazırlanması Yapım İşi: 2,2 milyon TL.

İskenderun Belediyesi Asfalt Yol Yapım İşi: 14,1 milyon TL.

CHP'li Torun: İLBANK’ın musluğu Cumhur İttifakı belediyelerine bağlanmış

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İLBANK’ın verileriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu tablo, iktidarın adaletsizlik ve partizanlıkta geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Bizim belediyelerimizin yüzlerce kredi talebini reddeden, hatta bazı belediyelerimize teminat mektubu dahi vermeyen İLBANK’ın musluğu Cumhur İttifakı belediyelerine bağlanmış. Bir süre önce Çevre Bakanı’na İLBANK’ın hangi belediyelere hangi tutarlarda kredi verdiğini, resmi bir soru önergesiyle sormuştum. Gelen cevapta, ‘Bankaya ait sırlar başkasına açıklanamaz’ denilerek, sorulara yanıt verilmemişti. Şimdi bu sorulara neden yanıt verilmediğini, meselenin, ‘Ticari sır’ değil partizanlık, ayrımcılık ve adaletsizlik olduğu ortaya çıktı. Ticari sır kılıfı, haksızlığı saklamaya yetmedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, bir konuşmasında, ‘Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden her belediyeyi destekliyoruz’ demişti. Şimdi soruyoruz, muhalefet belediyelerin yüzlerce talebini reddedip, tüm kaynakları kendi belediyelerinize aktarmak ayrımcılık değil de nedir?”