İlbank: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 14. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, konuk olduğu İlbank\'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Salim Bektaş
İlbank: Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Ece Morova, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Pınar Begüm Özsu, Selen Ursavaş)
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Elif Onur Başaran, Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Elif Boran, Merve Tanıl, Hazal Selin Arifoğlu)
Setler: 17-25, 21-25, 13-25
ANKARA / DHA