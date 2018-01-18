İlbank - Nilüfer Belediyespor: 0-3

ANKARA, (DHA)
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Salim Bektaş
İLBANK: Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Zeynep Oturan, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Ece Morova, İlayda İşçimen, Tuğçe Öcal, Pınar Begüm Özsu, Selen Ursavaş)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Duygu Düzceler, Elif Onur Başaran, Da Silva, Ceyda Aktaş, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Sinem Bayazıt, Elif Boran, Merve Tanıl, Hazal Selin Arifoğlu)
SETLER: 17-25, 21-25, 13-25
SÜRE: 72 dakika (25, 27, 20)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 14\'üncü hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İlbank\'ı 3-0 yendi.