İlanla rektör aranıyor

Koç Üniversitesi yeni rektörünü belirlemek için 6 aydır yurtiçi ve yurtdışından rektör adayı arıyor. Dört kişiden oluşan ve Mütevelli Heyeti içinden seçilen Rektör Arama Komitesi, bugüne kadar 45 adayla görüştü. Komite, aday sayısını üçe indirip Mütevelli Heyeti ile görüşmelerini sağladıktan sonra bu ay sonunda Koç Üniversitesi'nin yeni rektörünü belirleyecek Ancak, yeni rektör bir yıl sonra, 1 Eylül 2009’da göreve başlayacak.



100 üniversiteye duyuru



Türkiye'de böyle bir yöntemle rektörünü belirleyen ilk ve tek üniversite olduklarını söyleyen Koç Üniversitesi Rektör Arama Komitesi üyesi Tamer Şahinbaş, "Yurtiçi ve dışında yaklaşık 100 üniversiteye rektör arandığını bildiren bir yazı yazıyoruz. Bazen tavsiye yöntemiyle adaylara ulaşıyoruz. Bu adaylarla bazen yüz yüze, bazen telefonla görüşüyoruz. Hiç kimseyi kırmamaya özen gösteriyoruz. Kriterlerimiz var. Bu yöntem bizim geleneğimiz Umarım, başka üniversiteler bizi takip eder." dedi.



İki rektör de aynı yöntemle seçildi



Üniversite, bugüne kadar göreve gelen iki rektörünü de aynı yöntemle seçti.Rektör adayını bulmak için önce bîr komite oluşturuluyor. Rektör Arama Komitesi, 4 kişiden oluşuyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üniversite Mütevelli Heyet üyesi Ömer Koç, Mütevelli Heyeti üyesi Tamer Şahinbaş, UFENN'den (Pennsylvania Üniversitesi) Prof .Dr. Bülent Gültekin ve MİT’den Prof .Dr. Philip Ktıoury.



Komite, aramayı yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden yapıyor. Tavsiye edilenleri de tek tek inceleyerek teklif götürüyor, Yaklaşık 6 ay süren bu arama ve belirleme sürecinin ardından aday sayısı 3 e indiriliyor. . Üç aday Mütevelli Heyet üyelerinin her biriyle tanıştırılıyor. Ve üç adaydan biri rektör olarak belirleniyor. Sonuç YÖK'e gönderiliyor. YOK'ün onayının ardından seçilen aday dört yıllık süreyle görev yapabiliyor. Ancak, Mütevelli Heyetti önerirse, rektör ikinci biı dönem de devam edebiliyor.



Koç Üniversitesi'ntn ilk Rektörü Prof. Dr. Seha Tinjç 1993-2003 yıllan arasında kurucu rektör olarak görev yapmıştı. Prof. Dr Atilla Aşkar da 2001 yılında oturduğu koltuğu l Eylül 2009 tarihinde bırakacak. Hcı iki aday da aynı yöntemle göreve gelmişti.





1.000 kişilik kadro



■ Rektör üniversitedeki rektör yardımcısı, dekanlar. müdürler, genel sekreter, yüksek lisans okulları yöneticileri, denetçi, öğrenci dekanı ve üniversite dışından önemli iş liderleri, bağışçılar ve üniversitenin dostlarıyla yakın ilişki içinde çalışacak. Öğretim üyeleri, idari görevliler ve dışarıdan alınan hizmetlerde görev alanların da dahil olduğu l000 kişilik bir kadroyu yönetşyor olacak. Mütevelli Heyeti ve YÖK'e karşı sorumlu olacak.Rektörün görevini yerine getirebilmesi için gerekli olan mali kaynaklar yeterli. Mevcut finans sistemleri, yönetim yapıları , personel eğitimi ve diğer destek sistemleri en üst seviyede bulunuyor ve sürekli olarak yenileniyor.



(Hürriyet İK Eki)









