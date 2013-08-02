İlanla iş arayan kadınlara tecavüz

İlanla temizlik işi arayan 8 kadını, iş vaadiyle buluşup götürdükleri ormanlık alanda tecavüz ettiği öne sürülen 2 şüpheliden biri yakalandı.

30 Temmuz’da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen A.S. adlı kadın, gazeteye verdiği "temizlik işi arıyorum" ilanı sonrası buluştuğu 2 kişi tarafından Tuzla’da ormanlık alanda tecavüze uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu.

5 çocuk babası

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İhbar üzerine inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri biri Tuzla’da, 6’sı Kocaeli’de olmak üzere 7 kadının daha tecavüz ve gasp iddiasında bulunduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis mağdurlarla da görüştü.

Kadınların ifadesinde aynı kişilerin eşkalini verdiği öğrenildi. Bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis daha sonra şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon başlatan polis, 2 şüpheliden 5 çocuk babası M.K.’yi Tuzla’daki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüpheli R.D. ise polis tarafından aranıyor.

İtiraf ettiler

Emniyette sorgulanan 53 yaşındaki M.K’nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. M.K.’nin gazetelere verilen "temizlik işi arıyorum" ilanlarının sahibi kadınlarla buluştuklarını daha sonra da araçlarına aldıkları kadınları ormanlık alana götürerek tecavüz ettiklerini söylediği belirtildi.

2 kadının İstanbul’da 6 kadının ise Gebze ve Kocaeli’ne götürülerek tecavüze uğradığı kaydedildi. M.K. gönderildiği Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.