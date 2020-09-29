İlahiyatçılardan "Selefi dernekler silahlanıyor” diyen Cübbeli Ahmet yorumu: Birileri onu kullanıyor olabilir

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu ve Nazif Ay, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün yeniden gündeme getirdiği “Türkiye’de Selefi örgütlerin silahlanması" iddiasını değerlendirdi.

İslamoğlu, “Cübbeli, burada ne yapmaya çalışıyor, onu bilmiyorum. Birileri onu kullanıyor olabilir. Kimin kullandığını kendisi daha iyi bilir. Tarikatları işin içine katmıyor. Oysaki teröre bulaşmışlık Selefilik ile sınırlı değil” derken; Ay da, “Mahalle aralarında kermes düzenleyen, küçük çocuklara ve gençlere yönelik kurs ve konferanslar tertip eden Selefi dernekler, aslında göstere göstere resmi kurumlara alternatif olduklarını ispat etmektedirler. Selefiler, daha çok İstanbul’un geri kalmış ilçelerinde örgütlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, ilahiyatçı Nazif Ay şu değerlendirmelerde bulunu:

"Selefiler, son dönemlerde menfaatları gereği, genel kabullerinden görünürde uzaklaşmışlardır. Şimdilerde İslamcı politikaların propagandasını ve reklamını yapmakta, belediyelere yapışmış asalaklar olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

"Mavi Marmara meselesinin altında Selefi radikalliği var"

Bazı belediyelerin çay bahçelerindeki bölüşümün paydaşlarıdırlar. Türkiye’de kurucu lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun olduğu İBDA-C de bir selefi örgüttür. İBDA-C’nin silahlı mücadele anlayışıyla ne kadar paralel olduğu ancak istihbarat birimlerince tespit edilebilecek birçok dernek ve vakıf faaliyetlerine devam etmektedir. Uluslararası alanda İsrail ile yaşanan Mavi Marmara meselesinin altında Selefi radikalliğinin bulunduğunu söylersem konunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılır."

"Birileri onu kullanıyor olabilir"

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu da şöyle konuştu:

"Selefilik özü itibarıyla Kuran’ın yanına hadisi de koyan, hadis ne dediyse onunla hareket eden bir akıl. Özü itibarı ile siyasete ve güce talip. Güce talip olduklarında çıldırıyorlar. Cübbeli, burada ne yapmaya çalışıyor, onu bilmiyorum ama bir şey yapmaya çalışıyor ya da ona bir şey yaptırıyorlar. Çok zaman olduğu gibi. Birileri onu kullanıyor olabilir. Kimin kullandığını kendisi daha iyi bilir."