İlahiyatçı yazar Talha Hakan Alp 'deist' olduğunu açıkladı: Oturtamadığım birçok şey var

Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı ilahiyatçı Talha Hakan Alp "deist" olduğunu açıkladı. Alp, "Tanrı'ya inanıyorum ama onu tanımlayabilecek, hakkında o şöyledir, böyledir diyecek hiçbir kesin inanç ve fikrim yok" dedi.

İslam dini üzerine çok sayıda kitap çalışması bulunan Alp'in bu açıklaması sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

"Zorunlu açıklama" başlığıyla bir dizi Tweet paylaşan Alp, "Epeydir açıklamak istediğim ama başta arkadaşlarımın uyarıları ve başka nedenlerle açıklayamadığım şahsımla ilgili bir gerçeği artık açıklamalıyım. Hayli zamandır inancımla ilgili kuşkularım var. Sebep ve detaylarına giremeyeceğim. Sorgulama ve arayıştayım" ifadesini kullandı.

Talha Hakan Alp açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Gerek yakın çevrem gerek burada beni yakından takip edenler yaşadığım değişimin farkındadırlar. Değişimin boyutları hakkında fikir vermek için belirtmeliyim: Tanrı’ya inanıyorum ama onu tanımlayabilecek, hakkında O şöyledir, böyledir diyecek hiçbir kesin inanç ve fikrim yok. Din ve peygamber inancı hakkında da sorgulamalarım sürüyor. Oturtamadığım birçok şey var ama burada bunları konuşursam tartışmaya yol açar, ne burada ne şimdi bunu yapmak istemiyorum.

İnancımdaki değişime paralel olarak gerek dünya görüşümde gerek yaşam tarzımda da gözle görünür biçimde değişim yaşadım. Sadece inanç değil, başından beri inanç üzerine temellendirdiğim ahlak anlayışımı da sorguluyorum. Şimdi burada bunları burada açıklamamın sebebine geliyorum. Bana hoca gözüyle bakan arkadaşlar bunu bilirlerse onlar için de benim için de en doğrusu olur. Bunu yakın çevremde ifade ediyorum, buradan da ifade edeyim: ben hoca değilim, kendi çapında da olsa dinî bir kanaat önderi de değilim. Gerçek şifadır.

Gelelim verdiğim derslere. Derslerime inancımla ilgili son halimi yansıtmıyorum. Konuya profesyonel yaklaşıyorum. Metinde konuşulan, tartışılan neyse onu geleneksel konsepte sadık kalarak anlatmaya çalışıyorum. Bu işi iyi yaptığımı düşünen arkadaşlar derslerime devam edebilirler. Aksini düşünenler zaten bırakırlar. Ama bu açıklamamdan sonra derslere devam edemeyecek olan arkadaşlara saygı duyarım, beni mazur görsünler, ben buyum. Benim için sevgi inancı aşar. Arkadaşlarımı ve karakterlerinden etkilendiğim tanıdıklarımı da gönülden seviyorum."