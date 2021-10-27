İlahiyatçı yazar Şenlikoğlu: Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yok

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, deizmde ahlaktan bahsedilemeyeceğini öne sürerek “Ateizm ve deizm hayvanlık âlemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur” açıklamasını yaptı. “Ölümüne AK Partili” olduğunu söyleyen Şenlikoğlu, açıklamalarının devamında "Her deist, inançsız kötü olacak; annesi babası ile nikâhı kabul edecek öyle bir şey yok” dedi.

Şenliklioğlu, 9 Ekim’de katıldığı ‘Karınca Sarayı’ isimli YouTube kanalında gazeteci İrem Beyhan’ın sorularını yanıtladı.

Kendi mahallesinden insanlarla tartışmalara girdiğinin hatırlatılması üzerine Şenlikoğlu, “Bizim mahalleden bazıları uydurma hadislere de ayet gibi bakıyorlar. Onlara göre ben İslam düşmanı oluyorum. Çünkü 2 yaşındaki çocukla nikah olur mu? ‘2 yaşındaki çocukla nikah olur! Çocuk 9 yaşına geldiği zaman o kişiyi istemem derse nikah iptal edilir.’ Bu ne terbiyesizlik” dedi ve “bu tür insanların yüzünden toplumda deist sayısının arttırdığını” iddia etti.

“Baktılar ateizm bitiyor, deizmi hortlattılar”

Ateizmin öldüğünü öne süren Şenlikoğlu, konuyu ‘ensest ilişki’ye bağladı ve şöyle konuştu: “Ateizmi öldürdük biz. Şimdi deizmi öldüreceğiz az kaldı. Çünkü ateizm çok mantıksız. Baktılar ateizm bitiyor, deizmi hortlattılar. Dinsiz de demiyorlar, deist diyorlar. Dinsizlik halkımızda kötü bir isimle anılır ya gençler sıcak baksın diye deist diyorlar. Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir. Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur. Hangi ülkede hatırlamıyorum; bir adam köpeği ile nikah yaptı.”

“Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız”

Bazı deistlerin nikahı kabul etmediğini belirten Şenlikoğlu, “Ama senin inandığın inanç buna karşı değil. Her deist, inançsız kötü olacak; annesi babası ile nikâhı kabul edecek öyle bir şey yok. Deizmde ahlak yoktur. Deizmin ateizmin kendisi bozuk” dedi.

Bunun üzerine sorulan “İnançsız bir insan iyi olamaz mı?” sorusuna Şenlikoğlu, şu yanıtı verdi: “Deizmin kendi içinde çok kibar hanımefendi, beyefendiler olabilir. Ama deizm çok ahlaksız. Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok. Ben sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız.”

“AK Parti’yi çok beğeniyorum ama birkaç konuda cinayet işliyorlar”

“17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa eşleri hapse giriyor” diyen Şenlikoğlu, gazetecinin “Kötü kullanıma çok müsait, pedofili ya da çocuk gelinler malumunuz” itirazına da müdahalede bulunarak, şöyle devam etti: “Bunlar benim ifadelerim, konuşulmayınca bunlar başımıza geliyor, karşı taraf hamile kalıyor. AK Parti’yi çok beğeniyorum ama birkaç konuda cinayet işliyorlar. Bunun düzeltilmesi lazım.”

“Ölümüne AK Partiliyim, 2023’te uzaya çıkacağız”

İktidarın son yıllarda izlediği politikayı da yorumlayan Şenlikoğlu, “AK Parti’nin ülkenin kalkınmasına yönelik yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Bazı hataları var ama inanıyorum ki düzeltecekler” dedi. Şenlikoğlu, “Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz?” sorusuna da “Fizik kanunlarına çok hakimler. Çocuklara bile uzaya nasıl çıkılır onu öğretiyorlar. Seni mi yoksa AK Parti’yi mi öldürelim deseler; beni öldürün, AK Parti’yi yaşatın derim. Ölümüne AK Partiliyim. 2023’te uzaya çıkacağız” yanıtını verdi.