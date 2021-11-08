İlahiyatçı yazar Nazif Ay’dan Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman’a tepki: Radikal Sünni İslamcı anlayışın tezahürü!

İktidara yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı yazar Hayrettin Karaman’ın “Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” yönündeki açıklamalarına tepki yağdı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ve ilahiyatçı yazar Nazif Ay da Karaman’a tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Ay, açıklamanın "'Radikal Sünni İslamcı' anlayışın tezahürü'" olduğunu söylerken; Güzelgül de “Ebu Suud’dan kalma fetvalarla bizim hiçbir ilgi ve alakamız yoktur" dedi.

Karaman’ın önceki gün tartışma yaratacak bir yorumu ortaya çıkmıştı. Karaman, kendisine ait internet sitesinde, kendini Sünni olarak ifade eden bir kadının, “Alevi ile evlenilir mi?” yönündeki sorusuna “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez” yanıtını vermişti.

Cumhuriyet’in haberine göre, ABF Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevi Bektaşi geleneğinde önemli olanın “insan” olduğunu belirterek, “Vereceği Ebu Suud’dan kalma fetvalarla bizim hiçbir ilgi ve alakamız yoktur. Kim olursa olsun biz ayrım yapmayız. Hacı Bektaşi Veli felsefesinde bizim yolumuz, erkânımızda sevgi önemlidir. Bu açıklamada güzel ahlak ve sevgi yok. Ayrıştırma, yok etme, asimilasyona uğratmak var. Hangi dine hangi inanca mensup olursa olsun önemli olan insan olmasıdır” sözlerini kaydetti.

Nazif Ay ise bu açıklamaların yansıttığı anlayışın düşmanlaştıran bir tavır olduğunu belirterek, “Din ile kendini tanımlama ihtiyacını Aleviler hissetmez fakat radikal İslamcı zihniyette kendini konumlandırırken, hem bu hastalıklı görüşlerden hareket edilir hem de kendine bir manevi rol biçilir. Hayrettin Karaman’ın yapmış olduğu budur. Biz son zamanlarda bu tip ötekileştirici, karşısındaki inanç gruplarını lanetleyici ve kamuoyunun büyük nefretini çeken yorumlarla dinci duruşlarla çok fazla karşı karşıya geliyoruz. Bu durum kendileri kabul etmese de genç kuşağın dinden tamamen kopmasına en azından araya büyük mesafeler koymasına neden olmaktadır. Bugün gelinen noktada bu geleneksel din anlayışının artık iflas ettiğini ve dini öldüren faktörün de dinciler olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.