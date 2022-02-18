İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu: Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Kur’an’a aykırı bir eylemdir

DW Türkçe’de Nevşin Mengü’nün programına konuk olan ilahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin Kur’an’a aykırı olduğunu söyledi.

İslamoğlu, DW Türkçe'nin YouTube kanalında Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ve fetih kavramıyla ilgili konuştu.

Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin Kur’an’a aykırı olduğunu söyleyen İslamoğlu, “Kur’an’ın kabul etmediği bir eylemdir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camii’nin hutbesine kılıçla çıkmasına değinen İslamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Fetih Suresi’ni okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır”

Boynukalın: Allah hidayet versin

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İslamoğlu'nun görüşüne karşı çıkarak, "Allah hidayet versin, Kur'an'ı doğru anlamayı nasip etsin..." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan gönderme yapan Boynukalın şu paylaşımı yaptı:

"Resûlüllah (sa) tarafından fethi müjdelenen İstanbul'un sembolü Ayasofya'nın sadece Allah'ın adı anılan bir camiye çevrilmesini hazmedemeyen veya idrak edemeyenlere Allah hidayet versin, Kur'an'ı doğru anlamayı nasip etsin... Cumamız hidayet, hayır ve bereketlere vesile olsun..."