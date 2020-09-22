İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 yıl ceza aldığını duyurdu.

Eliaçık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın altına profilinde köpek resmi olan birinin yaptığı yorumun gerekçe gösterilerek kendisine "Cumhurbaşkanına köpek dedin" suçlaması yapıldığını söyledi.

"Köpek resmi olan birisi yorum yapmış, bu bahane edilerek ceza aldım"

Eliaçık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yine geçen gün Cumhurbaşkanına hakaret davalarından birinden 1 yıl 2 ay hapis cezası aldım. Yazdığım bir twetin altına profilinde köpek resmi olan birisi yorum yapmış, bunu bahane ederek Cumhurbaşkanına köpek mi dedin diyerek ceza aldım, iyi mi?"