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İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası

"Köpek resmi olan  birisi yorum yapmış, bu bahane edilerek ceza aldım"

22 Eylül 2020 00:08

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 yıl ceza aldığını duyurdu.

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