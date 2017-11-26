İlahiyatçı Yazar Eliaçık: Benim gücüm sözümdür

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - İLAHİYATÇI Yazar İhsan Eliaçık, Kitap Fuarı için geldiği Kayseri\'de yaşananlarla ilgili olarak, \"Benim gücüm sözümdür. Şiddetten, kaba kuvvetten anlamam. Bir sözüm var, onu yazıyorum. Ben bu belediyeyi iktidara getiren ekibin içindeydim. Kaderin oyunu mudur nedir bu, bizim adamlar beni fuara sokmuyor. Fakat 28 Şubat\'ta beni yargılayanlar desteğe koşuyor\" dedi.

Kayseri\'de Ekim ayında düzenlenen kitap fuarına imza günü için gelen, ancak girişte yaşanan gerginliğin ardından fuara alınmayan İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık için Umut Çınarı Derneği, \'Kitapsever Kayseri Yazarlarını Ağırlıyor\' konferansı düzenledi. Bir düğün salonundaki konferansa CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yazarlar İhsan Eliaçık, Ataol Behramoğlu ve İbrahim Özden Kaboğlu ile vatandaşlar katıldı.

BEHRAMOĞLU: BU KAYSERİ\'YE YAPILAN BİR KÖTÜLÜKTÜR

Konferansın açılış konuşması yapan Şair ve Yazar Ataol Behramoğlu, olay yaşandığında Van\'da olduğunu, haber alır almaz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'i aradığını belirterek, \"Kendisine \'Kayseri Kitap Fuarı çok önemli. Çünkü ülkemizde artık her şehirde kitap fuarları düzenleniyor. Her parti bunu yapabiliyor, yapmalıdır da. Çünkü bilgi birleştirici bir olgudur. Kayseri Kitap Fuarı ile ilgili çok olumsuz duyumlar alıyorum. Bu nedir?\' dedim. Gerekçe olarak bir şeyler söyledi. Ben şöyle düşündüm; \'İhsan Hoca maşallah zaten kapı gibi adam, ona kimse engel olamaz. O fuara girer ve söyleyeceğini de söyler dedim.\' İbrahim hoca için belediye başkanına \'Büyük bir profesör, aydınlanmacı İbrahim Hocayı arayınız. Ona durumu anlatınız ve özür dileyiniz\' dedim. Başkan bunu yaptı. Bunu söylemezsem haksızlık yapmış olurum. Yani bu ne aklamadır, ne de karalamadır. Objektif olarak söylüyorum, ama belli ki belediye içinde bir kötülük var. Bu Kayseri\'ye yapılan bir kötülüktür\" ifadelerini kullandı.

\'SORUMLULAR KAMUOYUNA AÇIKLANMALIDIR\'

Bugün düzenlenen konferansın birleştirici olduğunu belirten Behramoğlu, belediyeye çağrıda bulunarak sorumluların açıklanması gerektiğini söyledi. Behramoğlu, \"Bir şehrin değerleri vardır. Değerlerinde de daha üstünde beyinler vardır. Bu beyinlerden biri Kayseri için İhsan Eliaçık\'tır. İhsan sadece Türkiye bakımından değil, ilahiyatçı düşünür olarak bütün İslam ülkeleri olarak bu alanda önemli bir akıl ve beyindir. Kayseri\'nin bu yazarıyla iftihar etmesi gerekir. Belediyeye sesleniyorum. Bu belediye burada kalırsa belediye başkanı istifaya zorlanmazsa ya da başka şeyler olmazsa, gelecek kitap fuarında İhsan Eliaçık onur yazarı olacaktır\" şeklinde konuştu.

ELİAÇIK: 28 ŞUBAT\'TA EYLEM YAPANLARIN BAŞINI ÇEKENLERDENİM

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ise, fuar alanına girişte yaşananlarla ilgili olarak, \"Ben bir sürü imtihan gördüm de böylesiyle ilk defa karşılaştım. 2002 yılına kadar ben Kayseri\'deydim. 2002 yılından sonra İstanbul\'a taşındım. Özellikle 28 Şubat dönemini yaşayanlar varsa, onlar beni çok yakından tanıyacaklardır. 35 mahkemede yargılandım. O zamanlar sokaklarda birlikte eylemler yaptığımız, başörtüsüne özgürlük gelsin, İmam Hatipler özgür olsun, bunlara zulüm yapılmasın. Dindar insanlar da horlanmasınlar diye eylemler yaptık. Bu eylemlerin başını çeken isimlerdendim. Bu nedenle mahkemelerde yargılandım. Burada belediye başkanı, milletvekili olan zatların çoğu bizim çıkardığımız gazete ve dergilerde kendilerini ilk olarak Kayseri\'ye tanıttılar. Biz o zaman onların hepsini desteklemiştik\" diye konuştu.

Kendisine tepki gösterenlerin ne kitapsever, ne Kayserili, ne de Ak Parti\'ye oy verenler olduğunu söyleyen Eliaçık, bu kişilerin belediyede mafyatik bir grup oluşturmuş, talimatla çalışan kişiler olduğunu öne sürdü.

\'BEN BİR SÖZ ADAMIYIM\'

Tepki gösterenlere de seslenen İhsan Eliaçık, \"Ben bir söz adamıyım. Benim gücüm sözümdür. Şiddetten, kaba kuvvetten anlamam. Bir sözüm var, onu yazıyorum. Eğer bu hoşunuza gitmiyorsa, çağırın geleyim anlatayım. Eğer yine karşı çıkıyorsa, kafanız basmıyorsa bir müddet sonra yine konuşuruz. Ama konuşalım. Sözün gücü karşısında duramazsınız. Sözü olan kişi şiddete başvurmaz. Biri şiddete başvuruyorsa, sözü bitmiş demektir. Biz ne söylüyoruz? Ben bu belediyeyi iktidara getiren ekibin içindeydim. Bu belediyeler Ankara\'yı nasıl parsel parsel FETÖ\'ye sattılarsa, Kayseri\'yi de parsel parsel FETÖ\'ye satanın kim olduğunu biliyorsunuz. Kaderin oyunu mudur nedir, bu bizim adamlar beni fuara sokmuyor. Fakat 28 Şubat\'ta beni yargılayanlar desteğe koşuyor. İnsanlar değişiyor\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yazarlar, hayranlarına kitaplarını imzaladı.

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