İlahiyatçı Tarık Ramazan'a Fransa'da soruşturma

Paris Savcılığı, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla birlikte Ramazan resmi olarak tecavüzle suçlanıyor.

İsviçre vatandaşı Ramazan iki gün önce Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Fransa’da iki kadın 2009 ve 2012 yıllarında Ramazan'ın kendilerine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Çok sayıda İsviçreli kadın da Fransız medyasına yaptıkları açıklamalarda, 80'li ve 90'lı yıllarda Ramazan'ın tacizine uğradığını iddia etmişti. Bazıları, olayın meydana geldiği dönemde henüz reşit olmadığını dile getirmişti.

Suçlamaları reddeden Ramazan, karşıtlarının kendisine "komplo" kurduğunu ve bir "karalama kampanyası" ile karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Fransız adli makamları geçen yıl Ramazan hakkında tecavüz suçlamaları nedeniyle ön inceleme başlatmıştı. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, Ramazan hakkındaki iddialar arasında tecavüzün yanı sıra şiddet kullanma da bulunuyor.

Tarık Ramazan kimdir?

İslam konusunda çok sayıda kitabı bulunan Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Tarık Ramazan, 2017 yılında hakkındaki iddialar sebebiyle üniversitedeki görevine ara vermişti.

Ramazan Müslüman Kardeşler'in kurucusu olan Hasan el Benna'nın torunu. İsviçre'de dünyaya gelen Ramazan İslam’ı “aşırı muhafazakâr ve siyasi” şekilde yorumladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu. Aynı zamanda İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak da görev yapan Ramazan'a 2004 ve 2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkeye giriş yasağı konulmuştu.

AFP/dpa, NS/BÖ

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