İlahiyatçı Sırma: AK Parti döneminde Müslümanlar çok fazla rahata kavuştu, dindarlar dünyevileşti!

İlahiyatçı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma , “AK Parti döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular. Seküler oldular. Dünyevi oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o İslami şuuru kaybettiler” dedi.

Yeni Asya'da yer alan habere göre Sırma, katıldığı bir kitap fuarında soruları yanıtladı.

“Çok imam hatip açılıyor, ama toplum İslâma bağlılıktan uzaklaştılar” tespitinde bulunan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, katıldığı bir kitap fuarında bir TV muhabirinin “AKP iktidarının Müslümanların rahat bir ortamda yaşamalarına yönelik gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye İslâmî açıdan iyi bir konumda mı?” sorusuna şu cevabı verdi:

Bunu ne kadar yayınlarsınız bilmiyorum. Ama ben yine söyleyeyim, belki sansür uygulayacaksınız. AKP döneminde Müslümanlar çok daha fazla rahata kavuştular. Seküler oldular. Dünyevî oldular ve diyelim ki 15 sene önceki o İslâmî şuuru kaybettiler. Çok imam hatip açılıyor, çok ilahiyat fakültesi açılıyor, ama insanlar bizim Kur’ânda öğrettiğimiz, diğer din kitaplarında öğrettiğimiz İslâma bağlılıktan uzaklaştılar. Dünyaya daldıkça dini unuttular. Bir şekilde bunu telâfi etmek lâzım. Müslümanlar seküler olunca güzel evler yaptılar, güzel bahçeler aldılar, lüks arabalar aldılar, ama hiç biri kitap almıyor. Müslümanlar kitap okumaz oldular. Başka çevreler kitap okuyor. Ama Müslümanlar okumuyor. Okumayınca da İslâma aykırı durumlar ortaya çıkıyor.

Bakın size bir örnek vereyim: Bundan 20 sene önce Müslümanlar arasında pek boşanma olmazdı. Ama şimdi evlenen 10 kişiden neredeyse 7’si, 8’i boşanıyor. Niye? Çünkü İslâmı bilmiyorlar. İslâmı bilmeyince dünyevî olarak bakıyorlar. Kız diyor ki ‘Ben şunları isterim, annen babanla yaşamayacaksın” diyor. Oğlan da diyor, “Ben üniversite mezunu isterim.” Yani dünyevî bir gözle bakıyorlar. İslâmı unuttular. Böyle giderse her halde felâket olur diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Sırma, “Peki, sorunun çözümüne yönelik neler yapılmalı sizce?” sorusunu da şöyle cevaplandırdı:

Çözüm için biraz önce söylediğim üzere Müslümanların dinlerini öğrenmeleri lâzım. Peygamberi öğrenmeleri lâzım. Bugün Müslüman gençliği diyorum fotbolcuları tanıdıkları kadar sabahayi tanımıyorlar. Peygamberi tanımıyorlar, onun mücadelesini bilmiyorlar. Kur’ân’ı bilmiyorlar. Açıp okumuyorlar. Böyle olunca da tamamen dünyevî bir hayat geçiriyorlar. Telefonlarla, internetle sabahlara kadar çet yapıyorlar. Hayatları böye geçiyor. Bunun için tekrar okumaya dönmeleri lâzım diye düşünüyorum.