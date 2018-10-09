İlahiyatçı Prof. Nurettin Turgay gözaltına alındı

İlahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sekiz ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olmuştu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır merkezli sekiz ilde şafak vakti gerçekleşen operasyonlarda, çoğu HDP üyesi 150'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, gazeteciler Abdurrahman Gök, Kibriye Evren, Semiha Alankuş ve Esra Solin Dal ile HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamçı da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı operasyonlara ilişkin gün içinde yaptığı açıklamada, 90 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. HDP kaynakları gözaltı sayısını 151 olarak açıklarken; AA'nın konuya dair haberinde ise 158 kişinin gözaltında olduğu ifade edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun, 'terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik' düzenlendiği kaydedildi.