İlahiyatçı Prof. Hayri Kırbaşoğlu'dan Karamollaoğlu'nun sözlerine destek: Bunlar iktidar uleması, amaçları dünyevi çıkar

İlahiyatçı Prof. Hayri Kırbaşoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'yolsuzluk hırsızlık değildir', 'rüşvet vermek caiz olabilir ama almak haramdır' şeklinde görüşler belirten ilahiyatçılar ile ilgili Karar TV'de dile getirdiği"Bazı hocalarımız istisnai konuları kural haline getiriyor. Yolsuzluk ve rüşvet düzen haline gelirse hesabını vermeniz mümkün değil" şeklindeki sözlerine katıldığını belirtti. Kırbaşoğlu, söz konusu ilahiyatçılar için "Bu kişiler neo-emevidir. Bu kişilere saltanat uleması ya da saray uleması da denebilir. Din ve toplum için değil. İktidarda olan kişilerden dünyevi çıkarlar elde etmek ve muhalefeti yıpratmak için bu fetvaları verirler" dedi.

Kırbaşoğlu, Karamollaoğlunun sözleriyle ilgili T24'e konuştu.

'Bu şekilde fetvalar veren din insanlarının Emeviler devletinden bu yana var olduğunu' söyleyen Kırbaşoğlu, "Verdikleri bu tarzda fetvaların hiçbiri doğru değil. Birçok toplumda iktidarların yaptıkları yolsuzlukları meşru göstermek için dini kurumlar vardır. Bunlar da onun uzantısı. Baktığınız zaman bu kişilerin iktidardan rant elde ettiklerini de görüyoruz. İktidar da bu kişileri kendisine bağımlı hale getiriyor. İşin çirkin olan yanı tüm bunlar dini kullanarak yapılıyor" diye konuştu.

"Bu tip hocalar verdikleri fetvalar için rüşvet alıyor. Dolayısıyla bu fetvalar da özellikle genç vatandaşların dinden soğumasına yol açıyor. Deist ya da Ateist oluyorlar" diyen Kırbaşoğlu, "Diyanetin verdiği fetvalar tamamen siyasi. Dini kurumlara da hiçbir iktidar döneminde bu kadar ağır darbe vurulmamıştı. Gençler çürümüş bir dine başkaldırıyor. İktidar da gençleri ahlaksızlıkla suçluyor" sözlerini dile getirdi.

'Dini kavramlara ve din insanlarına duyulan itibarın sıfıra indiğini' belirten Kırbaşoğlu, "İslam dininde de üzerinde durduğu gibi 'Toplumun düzgün olması için iki sınıf düzgün olmalıdır. Siyasiler ve din insanları. O yüzden bu tip fetvaları veren kişilerin akademik kariyerinden itibaren mal varlıkları ve ailesinin durumu incelenmeli, araştırılmalı" çağrısında bulundu.

Karar TV'nin Youtube kanalında gazeteciler Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin ekonomiyle ilgili sorularını cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilahiyatçı yazar Hayrettin Karaman'ın söylemleri kast edilerek "Bazı ilahiyatçıların 'yolsuzluk hırsızlık değildir', 'rüşvet vermek caiz olabilir ama almak haramdır', şeklindeki görüşlerinin işsizliğin artmasına rağmen iktidarın etkilenmemesindeki ve bu görüşlerin halkta bulduğu karşılıktaki etkisine nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Bazı hocalarımız sanki dini bir meseleyi öğrencileriyle mütalaa ediyormuş gibi istisnai konuları kural haline getirdiğini bilmeden konuşuyor" demişti.

Karamollaoğlu, Kahveci'nin "Neden böyle yapıyorlar" sorusuna ise "Bilmem. Onun hesabının Allah'a verecek. Biraz abartarak söyleyeyim, suyun olmadığı yerde teyemmüm edersiniz ama bunu kural haline getirirseniz 'ya olmaz' demeniz icap eder. 'Rüşvet vermek başka, almak başka şey' diyor. Siz bunu kural haline getirdiyseniz bir adam çıkıp da 'biz bizim hırsızımıza sahip çıkarız' ve bu adam bir partinin mensubu ise ne diyeceksiniz? Siz istisnai bir konuyu kural haline getireceksiniz. 'Yolsuzluk hırsızlık değildir' adam da yolsuzluğu öyle bir hale getiriyor ki her gün yapıyor" ifadeleriyle cevap vermişti.

Temel Karamollaoğlu: Yolsuzluğu, rüşveti kural haline getiren fetvalar ülkeyi mahveder; iki elim o hocaların yakasında olur