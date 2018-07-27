İlahiyatçı Prof. Cevat Akşit: Fethullah Gülen öldü, gömüldüğü yeri de biliyorum

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fethullah Gülen'in öldüğü iddiasında bulundu. Akşit, Gülen'in ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Yahudi mezarlığına gömüldüğünü öne sürdü.

Superhaber.TV'ye konuşan Akşit muhabire, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana. FETÖ öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da" dedi.

Akşit, Gülen ile ilgili olarak şu iddialarda bulundu:

"Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, şimdi onun öldüğünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyeceğiz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldüğü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de... Yahudi mezarlığında gömüldü. İstihbaratta adamın var mı, özel konuşabileceğin adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."