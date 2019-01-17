İlahiyatçı İslamoğlu: Bunları yetiştiren Engizisyoncu vaizleri ve müritlerinden hesap soracak bir savcı aranıyor!

T24

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu, kendisine yönelik ölüm tehditlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Savcılara seslenen İslamoğlu, “Bunları yetiştiren ‘öldür’ dininin Engizisyoncu vaizleri ve müritlerinden hesap soracak bir savcı aranıyor!” dedi.

Twitter’da bir kullanıcı, ilahiyatçı İslamoğlu’yla ilgili “Katli vaciptir” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunu alıntılayarak, yaşananlara tepki gösteren İslamoğlu da şunları söyledi:

“Bu kaçıncı ölüm tehdidi? Bu katil adaylarını yetiştiren tarla, IŞİD’i yetiştiren tarlayla aynı. Bu katil adayları, ölüm tehdidi savuracak kadar meydanı boş bulmuşlar. Bunları yetiştiren ‘öldür’ dininin Engizisyoncu vaizleri ve müritlerinden hesap soracak bir savcı aranıyor!”