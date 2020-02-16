İlahiyatçı hoca “Açılış duasını hiç bilmiyorum” dedi; AKP’li Kurtulmuş ve Kahraman şaşkınlık yaşadı

Elvan Yılmaz

Çorum'da bir işyerinin açılışında dua okuması için kürsüye davet edilen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, "Açılış duasını hiç bilmiyorum" dedi. Açılışa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın da yer aldığı protokol kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, esi AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AKP Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın da katıldığı açılışta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, açılış duasını yapması için sahneye Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’i davet etti.

"Açılış duasını hiç bilmiyorum"

Belediye Başkanı Aşgın’ın dua okuması için yaptığı davet üzerine kurdelenin başına gelen Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, kısa bir bekleyişin ardından, “Açılış duasını hiç bilmiyorum” dedi. Bu açıklama üzerine protokol üyeleri şaşkınlık yaşarken araya giren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “O zaman Halil İbrahim bereketiyle kurdeleyi keselim” dedi. Bu çağrı üzerine protokol kurdeleyi keserek işyerinin açılışını yaptı.

İlahiyatçı hoca BESYO'ya dekan vekilliği de yapıyor

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, aynı zamanda Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliği de yapıyor. Şimşek bu göreve Faruk Yamaner’in istifasından sonra Rektör Ali Osman Öztürk tarafından atanmıştı.