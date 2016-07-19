İlahiyatçı doçent, Akıncılar Hava Üssü'nde yakalandı!

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, Ankara’daki Akıncı Hava Üssü’nde yakalandı.



Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, Ankara’da 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişiminin yönetildiği iddia edilen Akıncı Hava Üssü’nü basan emniyet güçleri tarafından burada yakalandı. Yrd. Doç. Dr. Öksüz gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Öksüz’ün Sakarya Üniversitesi’ndeki odası ve İstanbul’daki evinde arama yaparak, bilgisayarlar ile bazı belgelere el konuldu.

5 öğretim üyesine el çektirildi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, darbe girişimi sonrasında aralarında Öksüz’ün de bulunduğu 5 öğretim üyesinin görevlerinden el çektirildiğini açıkladı.