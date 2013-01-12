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Yaşam

İlahiyatçı Demircan: Sevişmekle namaz kılmak aynı şey

Ali Rıza Demircan: Bir insan evlilik hayatında eşimle ilişkiye girmiyorum diyemez. Bu zulümdür

12 Ocak 2013 17:50

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, "Sevişmekle ibadet etmek aynı şey. Hatta namaz kılmakla da aynı şey" dedi.

Ünlü ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, Habertürk ekranlarındaki çıkışıyla gündemde. İslamiyet ve cinsellik konulu programda Pelin Çift'in konuğu olan Demircan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Sevişmekle ibadet etmek aynı şey. Hatta namaz kılmakla da aynı şey" diyen Demircan, İslam'da cinselliğin kutsal olduğunu söyledi. "Eşlerimizle girilen ilişki, ahiret hayatı için bir yatırımdır" diyen ünlü ilahiyatçı Pelin Çift'i hayretler içinde bıraktı.

Demircan şöyle konuştu:

"Bir insan evlilik hayatında eşimle ilişkiye girmiyorum diyemez. Bu zulümdür. Cinselliği yaşamak bizleri zinadan, eşcinsellikten korur Allah'ın rızasına götürdüğü gibi, eşlerimizle girilen ilişki de ahiret hayatı için bir yatırımdır. Sevaplı bir işlemdir. Cinsellik İslam'da kutsallıktır ve ibadet hayatının bir bölümüdür. Çünkü ibadet Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamaktır. Namaz neden ibadettir, rabbimizin emri olduğu için. Namaz ve sevişmek aynıdır."

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