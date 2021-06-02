İlahiyatçı Cemil Kılıç'a paylaşımlarından dolayı hapis cezası

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaptığı paylaşımlar nedeniyle 7 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

OdaTV'ye konuşan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Karar tutanağını henüz almadık. İki tweetimden dolayı ceza aldım. Birincisi "Bir ilahiyatçı olarak yazıyorum ki tarih Türkiye'deki İslamcılar kadar hırsız, düzenbaz, yalancı ve cahil bir topluluk görmüş değildir. İslamcılar Hz. Muhammed öncesi cahiliye devrinin temsilcileri gibiler. İslamcı sapkınlığa karşı çare devrimci Muhammedî Müslümanlıktır!" şeklinde attığım tweet.

Kılıç, Twitter'dan ise şu paylaşımı yaptı:

"Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum"