İlahiyat fakültesinde kadro başvurusu için Diyanet'ten belge istendi

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Diyanet, dün Resmi Gazete’de yayımlanan bir akademik kadro ilanı ile birlikte akademide de “koşul” haline geldi. Düzce Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümleri’nde ders verecek öğretim görevlisi için ilan yayımladı.

Tefsir (Kuran okuma ve Kıraat İlmi) Anabilim Dalı için açılan kadronun ilk şartı, “İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi mezunu ve Tefsir Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak” şeklinde belirlendi. Ancak, şartlar arasında Diyanet’ten belge istenmesi de dikkat çekti. Buna göre, kadroya başvurabilmek için “Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlık belgesi ile ‘aşere-i takrib’ veya ‘tashih-i huruf’ belgesi sahibi olmak” gerekiyor. “Aşere-i takrib”, “Kuran’ı 10 kıraat imamının okuyuşu ile okumak”; “tashih-i huruf” ise “Kuran harflerinin, mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak telaffuz edilmesi” anlamına geliyor. Bu alandaki kurslar ise Diyanet tarafından veriliyor.