Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında YÖK'te toplanan genel kurulda yürütme kurulu üyeliğine seçim yapıldı. YÖK üyeliği sona eren Prof. Dr. Halis Ayhan'ın yerine Yürütme Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Muhittin Şimşek seçildi.



‘Bu hamaratlık, böyle iş olmaz’



Genel Kurul toplantısına öğle yemeği arası verildiği sırada bir gazetecinin TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinin "Darwin Yılı"yla ilgili kapağının değiştirildiğini belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Prof. Dr. Atilla Eriş, "Bu hamaratlık, böyle bir şey olmaz tabii" dedi.



Konunun toplantıda görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna ise Eriş, "Bu bir gündem maddesi değil ama görüşülebilir, çünkü 'diğer konular' diye bir madde var" yanıtını verdi.



YÖK üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, bu konudaki görüşünün sorulması üzerine, "Görüşüm yok" dedi. YÖK Üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu da konunun toplantıda gündeme gelebileceğini söyledi.



‘İlahiyat Fakültesi’nde bir gün bile görev yapmadım’



Bu arada gazeteciler YÖK üyeliğine yeni atanan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın'la tanıştılar. Aydın, gazetecilere "Size bir sitemim var. Ben İlahiyat Fakültesi'nde bir gün bile görev yapmadım. 27 yıldır Hukuk Fakültesi'nde görev yapıyorum. İlahiyat Fakültesi mezunu olmaktan onur duyarım. Ama haberin başlığı ayrı, içerisi ayrı. Bu yakışmıyor. İlahiyatçı olmak ayıp değil. Bunu belirteyim" dedi.

