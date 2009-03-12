T24 LogoT24 Logo
Yaşam

‘İlahiyat Fakültesi mezunu olmaktan onur duyarım’

Prof. Dr. Aydın, "Ben İlahiyat Fakültesi'nde bir gün bile görev yapmadım. İlahiyat Fakültesi mezunu olmaktan onur duyarım" dedi.

12 Mart 2009 02:00

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında YÖK'te toplanan genel kurulda yürütme kurulu üyeliğine seçim yapıldı. YÖK üyeliği sona eren Prof. Dr. Halis Ayhan'ın yerine Yürütme Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Muhittin Şimşek seçildi.

‘Bu hamaratlık, böyle iş olmaz’

Genel Kurul toplantısına öğle yemeği arası verildiği sırada bir gazetecinin TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinin "Darwin Yılı"yla ilgili kapağının değiştirildiğini belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Prof. Dr. Atilla Eriş, "Bu hamaratlık, böyle bir şey olmaz tabii" dedi.

Konunun toplantıda görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna ise Eriş, "Bu bir gündem maddesi değil ama görüşülebilir, çünkü 'diğer konular' diye bir madde var" yanıtını verdi.

YÖK üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, bu konudaki görüşünün sorulması üzerine, "Görüşüm yok" dedi. YÖK Üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu da konunun toplantıda gündeme gelebileceğini söyledi.

‘İlahiyat Fakültesi’nde bir gün bile görev yapmadım’

Bu arada gazeteciler YÖK üyeliğine yeni atanan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın'la tanıştılar. Aydın, gazetecilere "Size bir sitemim var. Ben İlahiyat Fakültesi'nde bir gün bile görev yapmadım. 27 yıldır Hukuk Fakültesi'nde görev yapıyorum. İlahiyat Fakültesi mezunu olmaktan onur duyarım. Ama haberin başlığı ayrı, içerisi ayrı. Bu yakışmıyor. İlahiyatçı olmak ayıp değil. Bunu belirteyim" dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24