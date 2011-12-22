-İlaçta yeni sistem arayışı TBMM (A.A) - 22.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2012 yılında sivil toplum kuruluşları, sektör, SGK ve ilgili bakanlıklar olarak ilaç tüketimi ve temini ile ilgili yeni bir bakış açısı üzerinde 8 aylık çalışma yapacaklarını bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2012 yılında sivil toplum kuruluşları, sektör, SGK ve ilgili bakanlıklar olarak ilaç tüketimi ve temini ile ilgili yeni bir bakış açısı üzerinde 8 aylık çalışma yapacaklarını bildirdi. Çelik, bu çalışmayla mevcut aksamaları ortadan kaldıran, bir yeni sistem arayışı içinde olacaklarını söyledi. Genel Kurulda, temel kanun olarak görüşülen tasarının 1-9 maddelerini içeren 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.