İlaçta Paraben kâbusu

T24 - Fransa, gıda ve ilaçlarda bakteri oluşumunu engellemek için kullanılan ‘Paraben’i kanserojen etkisi bulunduğu için yasaklama noktasına gelirken, bu maddenin yüzlerce ilaçta ve kozmetik üründe olduğu ortaya çıktı.







Fransız Le Monde gazetesi ‘Paraben’ içeren 400’e yakın ilaç ve kozmetik ürünün listesini yayımladı. Listede bebek kremleri, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, antibiyotikler, diş macunları da bulunuyor

Milliyet'in haberine göre, Fransa’da gıda ve ilaçlarda bakteri oluşumunu engellemek için koruyucu olarak kullanılan ancak kanserojen etkisi bulunduğu için yasaklanma noktasına gelen ‘Paraben’ maddesinin yüzlerce ilaçta olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 3 Mayıs’ta Fransız meclisinde oylanan yasada, plastiklere esneklik kazandıran ve boyalarda kullanılan bir kimyasal olan phtalate ile gıda, kozmetik ürünler ve ilaçlarda koruyucu madde olarak kullanılan Paraben’ler ve yine kozmetik ürünlerde kullanılan alkil fenoller sağlık için tehdide yol açtıkları nedeniyle yasaklanmak istendi.

Yasa çoğunluk oyu alarak meclisten yasaklanması yönünde geçti. Ancak üretimi durdurmak ve tamamen yasaklamak için senatodan geçmesi gerekiyor.

Fransız eczacılık şirketleri bu ani kararı tartışırken, ülkenin en prestijli gazetesi Le Monde bu maddelerin bulunduğu ilaçların listesini yayınladı. Listede bebek kremleri, mide ilaçları, parasetamol ve ibuprofen içeren ağrı kesici ve ateş düşürücüler ve antibiyotikler gibi sıklıkla kullanılan ürünler yer alıyor.

Le Monde gazetesi listeyi Afssaps isimli sağlık ürünleri güvenliği ajansının çalışmalarına dayanarak yayımladı.

Affsaps araştırmalarına İngiltere’de bulunan Reading Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmadan yola çıkarak başladı. Üniversitede öğretim üyesi olan Philippa Darbre, ‘Paraben’lerin meme kanserine yol açacak tümörler ürettiği sonucuna ulaşmıştı. ‘Paraben’lerin kozmetik ürünler vasıtasıyla cilt tarafından emilebileceği ve vücuda karışabileceği görülmüştü. Affsaps bu bilgiden yola çıkarak Fransa’da ‘Paraben’in hangi maddelerde bulunduğunu araştırmaya başladı. Ortaya çıkan 400 kalemlik listede hangi ilacın bu maddeden ne oranda etkilendiği ve maddenin yan etkileriyle ilgili kesin sonuçlar kasım ayında açıklanacak.



PARABEN NEDİR?

Meme kanserine yol açabilir

Paraben’ler gıda ve ilaçlarda bakteri oluşumunu engellemek için koruyucu olarak kullanılıyor. Metil, etil, propil, butil paraben ve sondum benzoat, paraben çeşitlerine örnek... Bu maddelere duyarlı kişilerde ağır cilt bulguları veya deride kızarıklık, şişlik, kaşıntı ve ağrıya neden oluyorlar. Tipik olarak, ürünlerin içinde birden fazla paraben kullanılıyor ve mikroorganizmaların geniş alanlarına karşı koruyuculuğu sağlamak için sık sık diğer koruyucu tipleriyle birlikte kullanılıyorlar. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de ‘paraben’lerin östrojen hormonu gibi davranarak meme kanseri riskini artırabileceğini belirtmekle birlikte, kozmetik ürünler üzerinde yetkisi olmadığı için herhangi bir karar ya da yaptırımda bulunamıyor.



Türkiye'de yüzlerce ilaçta var

İstanbul Eczacı Odası, Türkiye’de de 300’den fazla ilaçta paraben bulunduğunu bildirdi. Oda yetkilileri, ilaç ve kozmetik ürünlerde bakteriyolojik olarak mikrop üremesini engelleyen bir madde olarak kullanılan ‘parabe’nin özellikle şurup, solüsyon, enjekte edilen ilaçlar gibi sıvılarda ağırlıklı olarak kullanıldığını belirtti.