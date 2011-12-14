-İlaçta KDV düşecek TBMM (A.A) - 14.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ilaç üreticilerine yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle ilgili bir mutabakat oluştuğunu ve bu ay içerisinde bunun yürürlüğe gireceğini söyledi. Çelik, bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kamuda engellilere ayrılan kadronun doldurulması için yönetmeliklerin yayımlandığını anımsatan Çelik, gelecek yıl öngörülen alımların gerçekleşeceğini ifade etti. AK Parti iktidarları döneminde memurların sayısında yüzde 10 civarında oransal olarak bir artışın söz konusu olduğunu belirten Çelik, kamuda engellilerin istihdamında ise yüzde 360 oranında artış sağlandığını anlattı. Sendikalaşma oranıyla ilgili muhalefet partilerinin milletvekillerince verilen rakamların doğru olmadığını ifade eden Çelik, SGK verilerine göre, sendikalaşma oranının yüzde 8,9 düzeyinde olduğuna dikkati çekti. İlaç kriziyle ilgili söylenenleri de değerlendiren Çelik, şöyle devam etti: ''Bildiğiniz gibi 3 yılık global bir bütçe hazırlamıştık. Bu global bütçe, 2 yıllık dönemi içerisinde 1,1 milyarlık bir aşış söz konusu oldu. Sektörle bir araya geldi. Sektöre bu aşımın olmaması gerektiğini, anlaşmaların üzerinde gerçekleşen bu rakamın kendileri tarafından tolere edilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yaptık. Sonunda geldiğimiz noktayı ifade etmek istiyorum; şu anda özellikle kanser, diyabet gibi kritik hastalarımıza dönük ilaçların bir krize dönüşmemesi, sorun oluşturmaması için dün akşam da son kez sektörle bir araya geldik ve 1-2 gün içerisinde yaklaşık 350 ilaçla ilgili ıskontoların kaldırılması ve fiyatların artırılması şeklinde bir değerlendirmemizi sonlandırma noktasına gelmiş bulunuyoruz. Özelikle ilaç üreticileriyle ilgili olarak yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle ilgili de bir mutabakat oluştuğunu ve Aralık ayı içerisinde bunun da yürürlüğe gireceğini belirtmek istiyorum.'' ''Eczacıların hassasiyeti'' konusunun da son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, stok zararları ve mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili tebliğde gerekli düzenlemenin yapılacağını da bildirdi.