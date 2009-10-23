İlaçta indirim 2 Kasım'da

Türk Eczacıları Birliği (TEB), 2 Kasımda yürürlüğe girecek ilaç fiyatlarındaki indirimden dolayı, eczacıların stok zararlarının engellenmesi için ilgili örgütlerle belirli bir yöntem üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

TEB Genel Sekreteri Özgür Özel, eczacı odalarına gönderdiği yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle, 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların, perakende satış fiyatı 10 TL üzerindekiler referans fiyat alana kadar yüzde 24 ıskonto uygulanacağını hatırlattı.

Yazıda, ilaç sanayini temsil eden dernek, sendika, Depocular Derneği ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ile yapılan ortak çalışma sonucunda, stok zararlarının engellenmesi için bir yöntem belirlendiği, bu yönteme göre hesaplanacak fiyat farklarının karşılanacağı bildirildi.

İlaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalarla sağlanan mutabakata rağmen, zararı öngörülen şekilde telafi etmeyen firmaların stokta bulunan ürünlerinin uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihte dağıtım kanallarına iade edileceğini kaydeden Özel, ayrıca, uygulamanın başladığı tarihten itibaren ilan edilen ıskonto oranlarını uygulamayan firmaların ürünlerinin de eczane ve depolarca alınmayacağını belirtti.

Yazıda, kamu kurum ıskontosu artışına bağlı olarak ve referans fiyat uygulaması nedeniyle ortaya çıkacak ilaç fiyat düşüşlerinden sonra oluşacak perakende satış fiyatlarına ait listelerde SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından değişiklikler yapılması, ilaç sanayi ve kamu arasında yapılan görüşmelerde farklı bir uzlaşmaya varılmasının ihtimal dahilinde olduğu da vurgulandı.

Uygulanacak ilaç fiyat indirimleri ve ıskonto artışları sonucunda hedeflenen tasarrufun eczaneler üzerinde yaratacağı olumsuz ve yıkıcı etkinin ilgili makamlara sunulduğu ve tüm platformlarda dile getirildiği hatırlatılan yazıda, şöyle denildi:

''Gelinen son noktada Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından, konunun Türk Eczacıları Birliğinin de hazır bulunacağı bir toplantıda ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'a sunulmasına ve kalıcı bir çözüm bulunmak üzere değerlendirilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır. Sayın Ali Babacan'a randevu talebimiz sunulmuş olup, kendileriyle yapılacak görüşmelerin sonuçları en kısa sürede odalarımız ve üyelerimiz ile paylaşılacaktır.''