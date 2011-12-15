İlaçta 3 adım formülü



T24 - Bir süredir yaşanan ilaç sıkıntısına üç aşamalı çözüm gelecek. İlk adımda tüm ilaç hammaddelerinden alınan KDV oranı 10 puan düşürülecek. İkinci adımda en büyük sıkıntıyı çeken şeker hastalarının kullandığı insülinin de içinde olduğu 350 ilacın yüzde 7,5’luk ıskonto oranı kaldırılacak. Üçüncü olarak ise ıskontodan etkilenmeyen ancak düşük fiyatlı olduğu için piyasada bulunamayan 50 ilacın fiyatında artış yapılacak.

Radikal gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ilaç üreticilerine yüzde 18 olarak uygulanan KDV’nin yüzde 8’e indirilmesiyle ilgili bir mutabakat oluştuğunu ve bu ay içerisinde bunun yürürlüğe gireceğini söyledi. Çelik, bakanlığının 2012 bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İlaç kriziyle ilgili sektörle görüştüklerini söyleyen Çelik, “Şu anda özellikle kanser, diyabet gibi kritik hastalarımıza dönük ilaçların bir krize dönüşmemesi, sorun oluşturmaması için önceki akşam da son kez sektörle bir araya geldik ve 1-2 gün içerisinde yaklaşık 350 ilaçla ilgili ıskontoların kaldırılması ve fiyatların arttırılması değerlendirmemizi sonlandırıyoruz. İlaç üreticileriyle ilgili yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e indirilmesiyle ilgili de bir mutabakat oluştuğunu ve aralık ayı içerisinde bunun da yürürlüğe gireceğini belirtmek istiyorum” dedi.



Perakendede indirim yok

İlaçta perakende satışa uygulanan yüzde 8 oranındaki KDV ise değiştirilmedi. Şu anda 8 bin 500 ilaçtan 6 bin 500’ü için ıskonto uygulanıyor. Bunlar içinde 350 ilaç ıskontodan olumsuz etkilendi. Bu nedenle 350 ilaç için bir süre önce getirilen yüzde 7,5’lik ıskonto oranı geri alınacak. Yetkililer yaklaşık 500 ilaç için kendilerine müracaat olduğunu belirterek, ancak ıskonto indiriminin 350 ilaç için olacağını söyledi. Bunlar içinde piyasada bulunamayan insülin, kanser ve kalp ilaçları da bulunuyor. İndirimle yüzde 41 olan iskonto oranı yüzde 33,5’e düşecek. İlaçtaki ıskonto oranının toplam tasarruf etkisi 1 milyar TL civarında. Bu nedenle ıskonto oranı indirimi sadece 350 ilaç için söz konusu olacak.

Bu arada fiyatı düşük olduğu için piyasada bulunamayan bazı ilaçların da fiyatları artırılacak. Yaklaşık 50 ilaç içinde kalp, kanser, tansiyon ve astım ilaçlarının bulunduğu belirtildi. Hangi ilaçların fiyatlarının arttırılacağına Sağlık Bakanlığı karar verecek.





KDV indirimi ithal ve hammadde için



İlaçların yapımında kullanılmak üzere ithal edilen hammaddelerin KDV oranı yüzde 18’den 8’e düşürülecek. Bu indirim tüm ilaç sektörü için geçerli. İndirimin ilaç sektörüne getirisi 100 ile 200 milyon lira arasında değişecek. Yetkililer, bu indirimin uzun zamandır sektörden talep edildiğini belirterek, bu indirimin en önemli gerekçesinin artan döviz fiyatları olduğunu söylediler. Ancak yüzde 8 KDV sadece ilaç sektörü için geçerli olacak, kozmetik sektörü yararlanamayacak.







