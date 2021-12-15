Adli Tıp'ın "cezaevinde kalabilir" dediği kanser hastası tutuklu Halil Güneş hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hasta tutuklular listesinde bulunan ve tüm çağrılara rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklu Halil Güneş, bu sabah saatlerinde Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulduğu tek kişilik hücresinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Güneş'in cenazesi, Diyarbakır'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na (ATK) kaldırıldı. Güneş'in Adana'da yaşayan ailesi, cenazeyi almak için Diyarbakır'a doğru yola çıktı.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Dayanışma Derneği (TUHAY DER), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Bünyamin Şeker ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, cenazenin kaldırıldığı ATK'nin önüne geldi. Cezaevlerindeki hasta ve infazları yakılan tutukluların serbest bırakılması için Diyarbakır Barosu hizmet binasında 30 gündür Adalet Nöbeti tutan aileler de ATK binası önüne geldi.

"5 gündür tek başına hücrede tutuluyordu"

Güneş'in cenazesinin nerede defnedileceğine ailenin karar vereceği öğrenildi. Olayın duyulması üzerine cezaevine giden TUHAY DER yöneticilerinden avukat Aslıhan Bulut, Güneş'in geçtiğimiz günlerde muayene için hastaneye götürüldüğünü ve dönüşte diğer oda arkadaşlarının açık görüşlerini engellemek istemediği için tek kişilik hücreye gitmeyi talep ettiğini aktardı. Güneş'in 5 gündür tek başına hücrede tutulduğu ve sabah saatlerinde yapılan sayımda yaşamını yitirmiş halde bulunduğunu belirten Bulut, kanser hastası Güneş'e uzun zamandır ilaçlarının verilmediğini ve bundan kaynaklı cezaevi idaresine defalarca dilekçe yazılmasına rağmen talebin karşılanmadığını öğrendiklerini paylaştı.

29 yıldır cezaevindeydi

Güneş, 2 Ocak 1993 yılında 23 yaşında iken tutuklandı ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle yaklaşık 29 yıldır cezaevinde tutuluyordu. Uzun zamandır akciğer ve kemik kanseri hastalığıyla mücadele eden Güneş, tutuklandığından bu yana 15 farklı cezaevine sevk edildi. Başlangıçta kaburgalarında oluşan kırıklar kalp ve akciğerini baskı altında tutarak nefes almada zorluklar yaşamasına sebep olmuş, cezaevlerindeki kötü sağlık koşulları, beslenme ve barınma koşullarıyla rahatsızlıkları zamanla daha da artmıştı.

2007'de çekilen akciğer tomografisinde; akciğerinde yaklaşık 1 cm boyutlarında onlarca tümör olduğu tespit edilmiş, kırılan kaburgalarının ameliyatı sırasında ise ayrıca kemik kanseri olduğu tespiti yapılmıştı. 2 kere bu nedenle ameliyat edilen Güneş’e, 2009 yılında ağır derecede KOAH ve Uyku Apnesi teşhisi konulmuş; doktorları ömür boyu solunum cihazıyla uyuması ve gündüzleri de oksijen maskesi takması gerektiğini söylemişti.