İlaçlar saç dökebilir

Kelliğin birçok sebebi bulunuyor



Babada kellik varsa oğlunun da saçları dökülür mü?

Hangi yaşta ne kadar saç dökülmesi?



Kadınlar da kel olabilir!

Kellik artık kader değil…

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Hekimi Dr. Nuri Soysal saç ekim yöntemleri ve saç dökülmeleri ve kelliğin sebepleri ile ilgili olarak detaylı bilgi verdi.• Stres• Yanlış kozmetik kullanımı• İlaç ( kanser ilaçları, fazla A vitamini vs.)• Hormonal bozukluklar• Ateşli hastalıklar• Anemi• Tiroit hastalığı• Demir, çinko, protein eksikliği• Genetik kaynaklıErkeklerde en sık görülen ve kelliğe yol açan saç dökülmesi ise ‘dihidrotestesteron’ da denilen erkeklik hormonunun genetik olarak kafa derisindeki saç foliküllerini etkilemesinden kaynaklanan ‘Androgenetik alopesi’dir.Halk arasında babada kellik varsa oğlunda da mutlaka görüleceğine dair yaygın inanışın aksine, babada kellik görülmesi, çocukta da saç dökülmesi olacağı anlamına gelmez. Saç dökülmesi, anne ve babanın her ikisinden gelen genlerin birleşmesiyle farklı bir yol izler. Bu farklı yol, erkek çocukta babasından tamamen farklı bir saç geleceği hazırlayabilir.Erkeklerde saç oranı testosteron hormonuna bağlıdır. Bu oranın yüksekliğini ise yüzde 90 oranında anneden gelen genler belirler. Bu nedenle annenin ailesindeki erkeklerin saç durumu, babanın saçlarından daha fazla önem taşır. Fakat hala anneden gelen kromozomların neden daha büyük öneme sahip olduğu tam olarak anlaşılamamıştır.Nadir olarak kadınlarda da görülen saç dökülmesi ve kellik, ağırlıklı olarak erkeklerde daha fazla görülen bir durumdur. 25 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 25’inde saç seyrelmesi görülür. 50 yaşındaki erkeklerde ise bu oran yüzde 50’lere kadar ilerleyebilir. Ancak yaş ve saç dökülmesi arasında doğru orantı olduğunu söylemek yanlış olur. Kişide genetik yatkınlık söz konusu ise, saç dökülmesi 20’li yaşlarda bile başlayabilir. Dökülme en yoğun olarak 25-35 yaşlar arasında görülür. 45’li yaşlardan sonra ise saç dökülmesinin azaldığı durumlar görülmekle beraber, 40’lı yaşlardan başlayıp hızlı bir şekilde devam eden saç dökülmeleriyle de karşılaşılabilir.Kadınlarda kellik çok nadir görülür. Kadınlardaki saç dökülmesinin başlıca nedeni, kalıtsal faktörler, hormonal değişiklikler, gebelik, aşırı stres, tiroit rahatsızlıkları, anemi, hamilelik, kötü beslenme ve çok erken yaşlarda menopoza girilmesidir. Bunun yanı sıra saç kıran, mantar ve sürekli bir bölgeden saç koparma (Trikotilomani) da bölgesel saç dökülmelerine neden olarak sayılabilir.Normalin üzerinde bir saç dökülmesi görüldüğünde öncelikle sebebi araştırılmalı ve buna göre bir tedavi planı uygulanmalıdır. Ancak tedaviye rağmen dökülmenin devam ettiği durumlarda ise tek ve kesin çözüm saç ekimidir.Saç ekiminin tüm dünyada bir kişiden ziyade bir ekiple yapılmakta olduğunu belirten Dr. Nuri Soysal, ekipte doktor, anestezi uzmanı ve hemşireler olduğunu ifade etti ve şunları ekledi:“Alınan dokunun hazırlanması ince bir çalışma gerektiriyor. Saçlı deri için bunları yapacak ekip 2 bine yakın saç folikülünü kısa sürede naklediyor. Bu, bir günde 6-7 saat içinde gerçekleştiriliyor. Saç kökleri fidan diker gibi adeta ekiliyor. Geçmişe göre daha başarılı olunan bu işlemin başarısında saç yapısı ve kalitesi önemli rol oynuyor. Belli saç yapıları işlemde çok daha olumlu sonuç veriyor. Ense kökünden saçlı flep alınıyor ekiliyor ya da oralardan tek tek alınarak ekiliyor. Eğer alınacak ve ekilecek miktar çoksa köküyle birlikte alınıp naklediliyor. Açık alanın fazlalığı işlemin başarısını etkiliyor. Bu işlem için ağırlı olarak gençler ve orta yaş grubundan talep geliyor.”Günümüzde dünya çapında uygulanan 2 yöntem vardır: Foliküler Ünite Transplantasyonu (FUT) ve Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE)FUE Yöntemi: Saç köklerinin özel ince uçlu iğneler ile ense üzerinden ya da vücudun belirli bölgelerinden tek tek alınarak seyrelmiş ya da tamamen dökülmüş olan bölgeye nakledilmesidir. Ense üzerinde dikiş olmadığı için, dikiş izi de söz konusu değildir.FUT Yöntemi: Dünyanın en ileri ve gelişmiş saç nakli kliniklerinde en fazla uygulanmakta olan tekniktir. Bu yöntemde, ense üzerindeki sağlıklı ve dökülmemiş bölgeden çıkarılan saçlı deri, mikroskop altında doğal yapıları bozulmadan uygun tekniklerle saç köklerine ayrılarak, seyrelmiş ya da tamamen dökülmüş olan bölgeye yerleştirilir. Şerit olarak alınan kısım, plastik ve rekonstrüktif cerrahiye uygun olarak dikilir. Bu sayede, arkadaki dikiş izi en aza indirgenmiş olur ve iz ancak saç tamamen kazıtıldığında görülebilir. Dikiş, ameliyatı takip eden 12-15. günde alınır.