İlaçlar meme büyütebilir

Erkeklerin hormonal bozukluk ve kullanılan ilaçların yan etkileri nedeniyle sütyen kullanacak derecede göğüslerinin büyüyebildiği bildirildi.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Tosun, yaptığı açıklamada, erkeklerde meme büyüklüğünün düşünüldüğünden daha fazla sorun haline gelmeye başladığını söyledi.



Erkeklerde normal şartlarda bebeklik çağında, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde göğüste çok az şişkinlik olabileceğini bildiren Tosun, "Bu dönemler için bu tür şişkinlikler normal kabul edilir. Gelip geçicidir. Büyütülmemesi gerekir. Ancak ilerleyen zamanlarda bu büyüme devam ederse sorun var demektir" dedi.



Erkeklerin göğüslerinde normalinden fazla bir büyüme söz konusuysa bunun birçok nedeninin olabileceğini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:



"Erkeklerin, hormonal bozukluk ve kullanılan ilaçların yan etkileri nedeniyle sütyen kullanacak derecede göğüsleri büyüyebilir. Karaciğer hastalığından, kullanılan bazı ilaçların yan etkisinden ve ergenlik dönemindeki hormonal dengenin kısa süreli değişmesine bağlı olarak göğüste başlayan şişkinliğin ilerleyen zamanlarda daha da büyümesi söz konusu olabilir. Bizim en çok karşılaştığımız durum genellikle ergenlik dönemine giren çocuklardaki göğüs büyümesidir. Yaş ilerledikçe ve ilerleyen zamanlarda bu dönemdeki göğüs büyümeleri bazen aşırı derecede olabiliyor. Kadın göğüslerindeki gibi bir görünüm alabiliyor."



Büyüyen göğüsler yazın sorun haline geliyor



Erkeklerin büyüyen göğüslerini kışın gizleyebildiklerini ancak yaz gelince bu durum karşısında çaresiz kaldıklarını ifade eden Doç. Dr. Tosun, "Özellikle yazın erkekler bu durumdan rahatsız oluyor. Çünkü büyüyen göğüslerini artık gizleyemiyorlar. Tatile çıkıldığında ciddi bir sorun haline geliyor. Bazıları çevreden çekindiği için tedaviyi bile geciktirebiliyor. Çevresinden utandığı için bu durumu gizlemeye çalışan erkekler psikolojik sorunlara maruz kalabiliyorlar. Böyle bir durumdan hem kendisi hem de yakınları zarar görüyor" diye konuştu.



Tosun, kendilerine meme büyüklüğü nedeniyle başvuran birçok erkek hastanın bulunduğunu belirterek, yaptıkları ameliyatlarla büyümüş meme dokusunun tedaviyle alındığını, bu tür sorunları olan kişilerin çekinmeden doktora başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)