İlaçlar kalp deliğine neden olabilir

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Prof. Dr. Saylam, yaptığı açıklamada, ASD diye tanımlanan kalp deliklerinin, anne karnındaki gelişim bozukluğundan kaynaklandığını belirtti.Saylam, şu bilgileri verdi:"ASD kalbin kulakçıkları arasındaki bir delik. Bu doğuştan gelen bir delik. Günümüzde bunun iki türlü tedavisi var. Ya ameliyatsız, kalbe kateter aracılığıyla cihaz yerleştirerek kapatma ya da ameliyatla kapatma. Uygun olan vakalarda ameliyatsız kateter yoluyla kapatmayı tercih ediyoruz.ASD'nin iki çocukta ardışık olarak görülmesi normal. Bir çocukta doğumsal kalp hastalığı varsa, ikinci çocukta da olma olasılığı yüksektir. ASD'lerde bazen genetik yatkınlık olabiliyor. Bazı ailelerde bir çocukta varsa ikinci çocukta olma ihtimali yüzde 50'lere kadar çıkabiliyor. Doğumsal kalp deliği görülme civarı binde 6'dır. Annenin bazen kullandığı ilaçlar, maruz kaldığı radyasyon, kimyasal maddeler çocuklardaki kalp deliklerine neden olabiliyor. Daha birçok sebep buna neden olabilir."Anne babası kalp hastası olan her çocuğun kalp hastalığına aday olmadığının altını çizen Prof. Dr. Saylam, "Bin canlı doğumdan 6 ile 8'i kalp delikli dünyaya geliyor" dedi.Doğuştan kalp hastası olan annelerin çocuklarında da aynı rahatsızlığın olmasının nadir de olsa görünen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saylam, "Anne veya babasında doğumsal kalp hastalığı bilinen çocukların anne karnındayken izleme alınması fetusta aynı patolojinin görülme şansı az bile olsa gereklidir. Böylece gerekli olabilecek müdahale için geç kalınmamış olacaktır" diye konuştu.