İlaca yüzde 10 indirim yapılacak



T24 - SGK, ilaç masraflarının 16,6 milyar TL'yi bulması üzerine ilaç fiyatlarında indirim istedi. Bunun üzerine kuruma, 1,6 milyar TL indirim yapıldı. İndirim, sigortalı ve emekli vatandaşın cebine de yansıyacak.









100 TL'lik bir ilacın yüzde 20'sini 20 TL olarak ödeyen sigortalı, indirimle 90 TL olan ilacın yüzde 20'sini ödeyecek!





Zaman Gazetesi'nde yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek indirimlerle eczanelerde satış fiyatı 10 TL ve üzeri olan ilaçlara ortalama yüzde 9,5 ila yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Örneğin daha önce 100 TL'lik bir ilacın yüzde 20'sini 20 TL olarak ödeyen sigortalı, indirimle 90 TL olan ilacın yüzde 20'sini ödeyecek.





İlaç firmalarının iskontoyu sadece SGK'ya yaptığı için kendi parasıyla ilaç alan vatandaş indirimden yararlanamayacak. İndirimde ayrıca bu zamana kadar Avrupa'daki referans ülke fiyatlarına tabi olmayan 20 yıl üzeri ilaçlar da katılacak. Bu kapsamdaki yaklaşık 800 ilacın fiyatı Avrupa'daki en düşük referans ülkenin ilaç fiyatının önce yüzde 80'ine sonra da yüzde 60'ına çekilecek.











