İlaca Portekiz usulü zam

Hemoroid ve uçuk ilaçlarına bir günde yüzde 90 zam geldi. Nedeni ise referans ülkeler arasında bulunan Portekiz'deki fiyat artışları.

Radikal gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, hemoroid hastalığının tedavisinde kullanılan Daflon isimli ilacın fiyatı dün birdenbire yüzde 90 arttırıldı. Bir önceki gün ise uçuk tedavisinde kullanılar Vectavir isimli ilacın fiyatı arttırılmıştı.

İki ilaca yapılan yüksek zamların nedeni ise Türkiye ’nin ilaç fiyatlarını belirlerken kullandığı referans ülkeler. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Türkiye’nin referans aldığı 5 ülkeden ikisi olan Portekiz ve İspanya’da ilaç fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Ve İspanya’ya oranla daha düşük zam gelen Portekiz’in fiyatlarına göre zam geldi.

Hemoroid tedavisindeki temel ilaçlardan olan Daflan’un fiyatı 12 lira 96 kuruştan 24 lira 11 kuruşa yükseldi, Vectavir de 9 liradan 18 liraya fırladı. Sosyal Güvenlik Kurumu kendilerinin yeni fiyattan ödeme yapmakla yükümlü olduğunu belirtirken; fiyatların ise Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Kurumu tarafından belirlendiğini ifade etti.

İlaç ve Eczacılık Kurumu’nun verdiği bilgiye göre ise hemoroid ilacında referans ülke olarak dikkate alınan 5 ülkeden İspanya ve Portekiz’de son dönemde ciddi fiyat artışları oldu. İspanya’da fiyatların çok daha fazla arttığını belirten yetkililer, “Bu nedenle biz daha çok Portekiz’i dikkate aldık” diye konuştu. Son açıklanan ilaç fiyat listelerinde sadece birkaç ilaçta fiyat artışı olduğunu belirten yetkililer, “Birçok ilaçta ise fiyat indirimi var” dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde yer alan ilaçlardaki zammın tüketiciyi çok etkilemeyeceğini savunuyor. Yetkililer “Tüketicilere bu oran ciddi anlamda yansımayacaktır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesinde bu ilaç yer alıyor. Hastalar sadece katılım payını ödeyecek” bilgisini veriyor.