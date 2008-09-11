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Yaşam

İlaç vurgununa büyük operasyon: 150 gözaltı

‘Beyaz yaka’ adı verilen operasyonda, aralarında doktorlar ve sağlık personelinin bulunduğu 150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kurtalan Devlet Hastanesi

11 Eylül 2008 03:00

‘Beyaz yaka’ adı verilen operasyonda, aralarında doktorlar ve sağlık personelinin bulunduğu 150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi S.Ö. de var.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan İlçesi'nde başta Devlet Hastanesi, olmak üzere Sağlık Ocakları, 3 özel hastane ve 8 eczanede organize şekilde ilaç yolsuzluğu, reçete yönlendirilmesi, sahte ilaç yazımı, resmi evrak üzerinde sahtecilik yapılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla yaptığı soruşturmayı bu sabah tamamladı. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleriyle ilçeye giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, adı geçen hastane, sağlık ocakları ve eczanelere şok baskınlar düzenledi.

Başta Devlet Hastanesi olmak üzere çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınarak eş zamanlı düzenlenen baskınlarda Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi S.Ö., hastanede görevli bazı doktorlar, sağlık personeli, özel hastane çalışanları eczane sahipleri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 150 kişi gözaltına alındı. Polis, operasyon düzenlediği hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerdeki bilgisayarlar, evraklar, reçeteler, ilaç kupürleri, vatandaşlara ait yeşil kartlar ve sağlık karnelerine Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla el koydu. Gözaltına alınan 150 kişi ile el konulan evraklar Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüslerle Siirt'e getirildi. Polis, gözaltına aldığı 150 kişiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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