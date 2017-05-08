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Sağlık

İlaç ve kozmetik firması Johnson&Johnson kanser davasını kaybetti

Johnson&Johnson, kullandığı talk pudrası nedeniyle yumurtalık kanseri olduğunu söyleyen bir kadına 110 milyon dolar ödeyecek

08 Mayıs 2017 01:25

ABD'li ilaç, kozmetik ve tıbbi malzeme tekeli Johnson&Johnson, kullandığı talk pudrası nedeniyle yumurtalık kanseri olduğunu söyleyen bir kadının açtığı davayı kaybetti. Çok uluslu ilaç ve kozmetik tekeli, davacı kadına 110 milyon dolar ödemeye mahkûm oldu.

Virginia eyaletinin Missouri kentinde yaşayan 62 yaşındaki Lois Slemp, kırk yıl boyunca talk ürünleri kullandıktan sonra kanser olduğunu iddia etti.

Savcılar, şirketin ürünlerin yarattığı kanser riskiyle ilgili yeterli uyarıda bulunmadığını savundu. Uzmanlar ise, talk temelli ürünlerle kanser arasındaki ilişkinin kanıtlanmadığını söylüyor. J&J ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Reuters'a göre bu, talk ürünleri yüzünden şirkete açılan 2 bin 400 davada alınan en yüksek miktardaki tazminat kararı.

Kemoterapi gören Slemp'e 2012'de teşhis konduğu ve kanserin karaciğerine yayıldığı belirtildi. Slemp, J&J markasının bebek pudrası ve duştan duşa uygulanan pudrasını kullandığını belirtti. Geçen yıl talk temelli ürünlerle ilgili üç davayı kaybeden şirket, geçen Mart'ta bir davayı da kazanmıştı.

 

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