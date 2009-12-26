T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İlaç şirketlerine domuz gribi eleştirisi

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Martiny, ilaç şirketlerine ağır eleştirilerde bulundu.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Anke Martiny, domuz gribini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle ilaç şirketlerine ağır eleştirilerde bulundu.
 
DW Türkçe Servisi'nin haberin göre sağlık örgütleri, domuz gribine karşı alınabilecek en etkin önlemin aşı olduğunu açıklarken, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden domuz gribi konusunda ilaç endüstrisine ağır bir eleştiri geldi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Anke Martiny, haber ajansı APD’ye yaptığı açıklamada, domuz gribinin felaket ölçüsünde büyütüldüğünü söyledi.

“Domuz gribi aşısının, daha çok aşıyı piyasaya süren üreticilerin işine yaradığı konusunda ciddi şüphelerim var” diyen Martiny, “İlaç endüstrisi şimdi de aşıları keşfetti, rahim kanseri ya da domuz gribi aşısı gibi. Pazarlama açısından bakıldığında bunlar birer mucize ürün” şeklinde konuştu.

Aşı Komisyonu'na da eleştiri

İlaç şirketlerinin bu tutumu dolayısıyla insanların temelde faydalı olan aşılara karşı güvenini yitirmeye başladığını belirten Martiny, domuz gribi aşısını öneren Daimi Aşı Komisyonu (STIKO)'nun üyelerinin, ilaç şirketleriyle ile ilişkide olmasını da eleştirdi.

Anke Martiny, “STIKO'nun domuz gribi aşısının önerilmesinde çıkar çatışmalarının hiç bir rol oynamadığını kanıtlaması gerekiyordu. Dışarıdan uzmanların en baştan beri bu kararın doğruluğu konusunda şüpheleri vardı, ancak açık, bilimsel bir tartışma yapılmadı” dedi.

Yolsuzluk olayları

Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski milletvekillerinden Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Anke Martiny, sağlık sistemindeki yolsuzluklara ilişkin şikâyetlerini de dile getirdi.

Martiny, 250 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip olan Alman sağlık sisteminin de yolsuzluk sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, yolsuzluk vakalarının yalnızca yüzde beşi ila onu arasında bir bölümünün ortaya çıkarılabildiğini vurguladı. Martiny, “diğer ülkelerde yolsuzluğun sağlık piyasasında yüzde üç ila beş arasında bir kayba yol açıyor. Bunun Almanya’da daha az olduğunu düşündürecek hiçbir neden yok” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24