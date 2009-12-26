İlaç şirketlerine domuz gribi eleştirisi

T24 - Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Anke Martiny, domuz gribini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı gerekçesiyle ilaç şirketlerine ağır eleştirilerde bulundu.



DW Türkçe Servisi'nin haberin göre sağlık örgütleri, domuz gribine karşı alınabilecek en etkin önlemin aşı olduğunu açıklarken, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden domuz gribi konusunda ilaç endüstrisine ağır bir eleştiri geldi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Anke Martiny, haber ajansı APD’ye yaptığı açıklamada, domuz gribinin felaket ölçüsünde büyütüldüğünü söyledi.



“Domuz gribi aşısının, daha çok aşıyı piyasaya süren üreticilerin işine yaradığı konusunda ciddi şüphelerim var” diyen Martiny, “İlaç endüstrisi şimdi de aşıları keşfetti, rahim kanseri ya da domuz gribi aşısı gibi. Pazarlama açısından bakıldığında bunlar birer mucize ürün” şeklinde konuştu.



Aşı Komisyonu'na da eleştiri



İlaç şirketlerinin bu tutumu dolayısıyla insanların temelde faydalı olan aşılara karşı güvenini yitirmeye başladığını belirten Martiny, domuz gribi aşısını öneren Daimi Aşı Komisyonu (STIKO)'nun üyelerinin, ilaç şirketleriyle ile ilişkide olmasını da eleştirdi.



Anke Martiny, “STIKO'nun domuz gribi aşısının önerilmesinde çıkar çatışmalarının hiç bir rol oynamadığını kanıtlaması gerekiyordu. Dışarıdan uzmanların en baştan beri bu kararın doğruluğu konusunda şüpheleri vardı, ancak açık, bilimsel bir tartışma yapılmadı” dedi.



Yolsuzluk olayları



Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski milletvekillerinden Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Anke Martiny, sağlık sistemindeki yolsuzluklara ilişkin şikâyetlerini de dile getirdi.



Martiny, 250 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip olan Alman sağlık sisteminin de yolsuzluk sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, yolsuzluk vakalarının yalnızca yüzde beşi ila onu arasında bir bölümünün ortaya çıkarılabildiğini vurguladı. Martiny, “diğer ülkelerde yolsuzluğun sağlık piyasasında yüzde üç ila beş arasında bir kayba yol açıyor. Bunun Almanya’da daha az olduğunu düşündürecek hiçbir neden yok” dedi.

