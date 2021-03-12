İlaç şirketi GSK duyurdu: Covid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

GlaxoSmithKline (GSK), geliştirdikleri ilacın Covid-19'da en riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 85 oranında azalttığını duyurdu.

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK), California merkezli Vir Biotechnology ile geliştirdikleri ilacın Koronavirüs'te en riskli hastalarda hastaneye kabul ve ölüm oranlarını yüzde 85 oranında azalttığını duyurdu.

Covid-19 bulaşması durumunda hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastanın katıldığı testlerde, monoklonal antikor tedavisine dayanan ilacın, hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e kadar azalttığı görüldü.

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini önlediği hem de bağışıklık sisteminde hâlihazırda enfekte olmuş hücreleri temizlemesine yardım ettiği belirlendi. İlaç, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için önemli görülüyor.

İlaç için ABD ve diğer ülkelerden acil kullanım onayına başvurulacağı belirtildi.