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Sağlık

İlaç reklamına TEİS’ten tepki var

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun reçetesiz ilaç reklamlarına onay vermesini eleştirdi ve ''ilaç re

03 Kasım 2011 02:00


T24 - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun reçetesiz ilaç reklamlarına onay vermesini eleştirdi ve ''ilaç reklamlarının serbest hale getirilmesi halk sağlığıyla oynamaktır'' dedi.
 

ntvmsnbc'nin haberine göre, RTÜK’ün 'Yayın Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' ile reçetesiz ilaçların reklamına ''dürüstlük ilkesi''ne uyulması şartıyla onay verdiğini belirten Saydan, şunları söyledi:


“Yönetmeliğin söz konusu maddesinde ''Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. Bu konuda 17.2.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve her yıl Sağlık Bakanlığınca yayımlanan liste esas alınır.''



“İlaç özendilerek satılamaz"


Bu yönetmeliğin, halk sağlığıyla oynanmasına izin verdiğini ileri süren Saydan, şöyle konuştu: ‘'Dürüstlük ilkesine sadık kalınacağı beklenerek reçetesiz de olsa ilaçlar TV reklamıyla özendirilerek satılamaz. Yönetmelik tehlikeli sonuçlar doğurmadan derhal düzeltilmelidir. İlacın reklamının yapılmasının TEİS olarak daima karşısındayız. Reçetesiz ilaçların da 'ilaç' olduğu gerçeği perdelenerek, sanki hiçbir sakıncası yokmuş gibi tüketimini artırmak için reklam yasağının kaldırılması halkın sağlığını hiçe saymaktadır.


Üstelik arkadaşından, komşusundan duyduğu ya da aldığı ilaçları kullanacak kadar ilaç konusunda bilinçsiz bir toplumken, bir de reklamlarla özendirilmesi, bir nevi cana kasttır. Renkli ve süslü sloganların yer aldığı reklamlarla özendirilecek kitlenin, özellikle televizyon programlarını daha çok takip eden çocuklar ve gençler olduğu düşünüldüğünde tehlikenin boyutu daha da artmaktadır.


RTÜK çıkarttığı yönetmelikle her ne kadar dürüstlük ilkesi şartı getirmişse de unutulmamalıdır ki, adı üstünde ilaç, 'ilaç'tır ve en basit ilaç bile yanlış yönlendirme ve kullanım ile zehre dönüşebilmektedir. Bu yüzden herhangi bir gıda ürünü gibi reklamlarla tanıtılması, vatandaşı zehre teşvik etmektir.


Bir yandan ilaç tüketiminin düşürülmesi için tasarruf tedbirleri alınırken bir yandan bu şekilde satış artırmaya yönelik bir yönetmeliğin çıkarılması kabul edilebilir değildir. TEİS olarak, gelecekte halk sağlığında yaşanabilecek olumsuzlukları düşünmeden reçetesiz ilaç reklamlarına izin veren söz konusu yönetmeliğin derhal düzeltilmesini istiyoruz.''





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