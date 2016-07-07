İlaç parası çalınan 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Antalya'da, ilaç parasının çalındığına ilişkin haberle gündeme gelen 'zellweger' sendromlu 1,5 yaşındaki Menesa Kılıç, hayatını kaybetti.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Antalya'da yaşayan baba Zeynel Kılıç, kızı Menesa'yı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü fenalaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdüğünü söyledi.

Kalbi duran kızının, müdahaleye rağmen hayata döndürülemediğini anlatan Kılıç, "Kızımı kontrol eden doktorlar, hastalığının kalbine vuracağını söylemişti, öyle de oldu. Kızımı bayramda kaybettik, çok üzgünüz. Menesa için birçok planımız vardı, daha iyi olabilmesi ümidiyle değişik yerlerde doktorlara götürecektik ama olmadı" dedi.

Kılıç, Menesa'nın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildiğini kaydetti.

Pazarcılıkla geçinen 4 çocuklu Zeynel-Remziye Kılıç çifti, beyinde oluşan genetik hastalık "zellweger" sendromu nedeniyle burnundaki hortumla beslenen kızları Menesa'nın nöbet geçirmesini önleyen ilaçları alabilmek için çelik kasada sakladıkları yaklaşık 40 bin liranın çalındığını belirterek, yetkililerden yardım istemişti.