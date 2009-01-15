İlaç krizi çözüldü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile eczacılar arasındaki gerilim mutlu sonla noktalandı. SGK ve Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) muayene ücretlerinin eczanelerden alınmaması ve iskonto oranları gibi tartışmalı konularda uzlaştı. Toplam 22 bin 500 eczaneyi ilgilendiren protokolün Pazartesi günü imzalanması bekleniyor.



TEB ve SGK arasında serbest eczanelerden ilaç alımı protokolü konusunda yaşanan gerilim sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Suriye gezisi öncesinde, "Ben dönmeden bu krizi çözün" talimatının ardından yaşanan yoğun görüşme trafiği dün de sürdü. Taraflar arasında anlaşmazlığa konu olan maddeler üzerinde uzlaşı sağlandı. Krizin sona ermesi ile birlikte vatandaşlar da rahat bir nefes alacak. Yeni anlaşmaya göre SGK, eczanelerin ıskonto oranlarında eczaneler lehine bir iyileştirme yapmayı kabul etti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da İlaç Alım Protokolü'nün feshinden sonra yaşanan ilaç krizinin TEB ile yapılan görüşmelerle çözüme bağlandığını duyurdu.



Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Akdağ, şöyle konuştu;

"TEB ve onun dışında başka müstakil olarak eczacılarla görüşmeler yaptık. Bu konuda yetkilendirilmiş kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik'tir. Bakan Çelik şu an Suriye'dedir. Kendisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileriyle yaptığım görüşmede sona yaklaşıldığını ve kısa süre sonra sözleşmenin TEB ile imzalanacağını öğrendim. TEB ile ortak bir noktaya gelemeseydik bile biz vatandaşımızı ilaçsız bırakmamaya kararlıydık."SGK ve Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) muayene ücretlerinin eczanelerden alınmaması ve iskonto oranları gibi tartışmalı konularda uzlaştı. Toplam 22 bin 500 eczaneyi ilgilendiren protokolün Pazartesi günü imzalanması bekleniyor.



TEB; 2 Şubat tarihine kadar SGK ile anlaşmaya varamamaları halinde sigortalı hastalara ilacı parayla satacaklarını bildirmişti.

