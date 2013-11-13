İlaç kalitesi sabit kurla 'hapı yuttu', problemli ilaç sayısı arttı

Euro 2.72 TL civarı seyretse de, devlet ilaç alımında 2009’dan beri Euro’yu 1.9595 TL kabul ediyor. En büyük ilaç üreticilerinden Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, bu fark nedeniyle bazı firmaların düşük kalite hammadde aldığını belirterek, “Türkiye’de ilaç kalitesi düşüyor. Problemli ilaç sayısı artıyor” dedi

Türkiye’nin en büyük ilaç firmalarından Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, ‘ilaçta sabit kur’ nedeniyle Türkiye’de ilaç kalitesinin düştüğünü ve ‘problemli’ ilaç sayısının arttığını söyledi.

Kamunun ilaç alımında uygulanan Euro kuru Nisan 2009’dan bu yana 1.9595 TL seviyesinde sabit. Yani ilaç şirketleri kamuya 10 Euro’luk ürün verdiğinde yaklaşık 19.6 TL tahsil ediyor.

Milliyet gazetesinden Serkan Arman’a konuşan Nezih Barut, “1.9595 Euro/TL üzerinden satıyoruz. Ama kur 2.72 Euro/TL civarı. Farkı ilaç sanayi sübvanse ediyor. Bu nedenle bazı firmalar düşük kalite hammadde alıyor. Türkiye’de ilaç kalitesi düşüyor. Problemli ilaç sayısı artıyor” dedi. Ekonomi basınıyla Kemer Country’deki evinde bir araya gelen Barut, Osmanlı saray ressamı Fausto Zonaro’nun Ortaköy’ü resmeden tablosu, hilye-i şerifler ve miğferlerle süslü salondaki masada Türk ilaç sektörünün yaşadığı zorlukları paylaştı.

İlaç sektöründe denetimin artması gerektiğini dile getiren Barut, firmalar arasında ciddi kalite farklılıkları oluştuğunu belirtti.

‘Yunan krizi’ sürüyor

Barut, ilaç sektöründe kârlılığın çok önemli olduğunu, sektörün zarar yazması nedeniyle araştırma - geliştirme (Ar - Ge) yatırımı yapamadığını ve bu nedenle Türkiye’nin İsrail veya Hindistan benzeri bir ilaç üssü haline gelemediğini görüşünü aktararak, “Türkiye’de ilaç Hindistan’dan ucuz” dedi.

Barut, Türkiye’de 2004’ten beri uygulanan ilaçta referans sisteminden de şikâyetçi. Türkiye, ilaç fiyatlarını belirlerken ürünün Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da depocuya satış fiyatlarından en ucuzunu referans fiyat alıyor. Yunanistan’daki ekonomik kriz sonrası ilaç fiyatlarının çok düşmesi nedeniyle Türkiye’deki ilaç firmaları zorluk yaşıyor.

Barut tüm bu gelişmelerin, yeni yatırım yapılmaması, yeni ilaçların pazara sunulmasında tereddüt ve işten çıkarmalara başlanması sonucunu doğurduğunu belirtiyor.

300 şirket var

Türkiye’de yaklaşık 300 ilaç şirketi var. Bunlar arasında 68 ilaç üretim tesisi, 64 üretici firma, 12 hammadde üretim tesisi ve 10 hammadde üreten firma bulunuyor. Nezih Barut’un verdiği bilgilere göre kamunun sunduğu ilaç hizmetinin ünite bazında yüzde 80’i yurtiçi üretimle karşılanıyor.

Üretim yapan yerli ve yabancı firmalar, hem ithal ürünlerle rekabet halinde, hem de ürettikleri ürünleri 150 ülkeye ihraç ediyor.

Hadımköy’de kurmayı planladığı onkolojik ilaç fabrikası için 1.5 yıldır teşvik alamadığını belirten Barut, “Stratejik yatırım olarak kabul ettiremedik. ‘Orada benzeri yatırımlar var’ dediler ve 5. bölge teşviki alamadık. Halbuki benim hiç onkolojik ilacım yok. Biz de bu yatırımdan vazgeçtik” dedi.