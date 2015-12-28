İlaç içeyim derken tarak yuttu!

Antalya’da bir kadın, içerken boğazına takılan ilacı yutmak için ilginç bir yöntem kullandı. Kadın, 20 santim uzunluğundaki bir tarağı, ilacı itmek için kullanırken yuttu.

DHA’dan Erol Akkır’ın haberine göre; tarağı yuttuğu için fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde ameliyata alındı. Uzman hekim ve acil hemşirelerinden oluşan ekip, 45 dakikalık operasyonla kadının midesindeki 20 santimlik tarağı çıkardı. Hastaya operasyon yapan ekip, mideden çıkardıkları tarakla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktor ve ekibi, hastanın midesinden çıkarılan tarakla ‘hatıra fotoğrafı’ çektirdi.