İlaç gibi şarap

Şarap uzmanı olan bir doktor, damarlardaki yağ plaklarını yok eden ‘resveratrol’ maddesi bakımından zengin bir şarap ürettiğini açıkladı.



Avustralyalı doktor Philip Norrie, kan damarlarının içini temizleyerek kalp krizi riskini azaltan bir şarap geliştirdiğini bildirdi. Sydney’de yaşayan ve şarap üretimi uzmanı olan Doktor Philip Norrie, geliştirdiği şarabın bir damlasında üzümdeki antioksidan “resveratrol” maddesi bakımından 100 misli daha zengin olduğunu ifade etti. “Resveratrol” maddesinin, damarlarda biriken yağ plaklarını yok ederek düzgün kan akışı sağladığı biliniyor.



Dünyanın en sağlıklı şarabını ürettiğini müjdeleyen Dr. Norrie, şaraba yüksek dozda, kokusuz ve lezzetsiz antioksidanın ilave edilmesi sonucu damar açan bir sıvı elde edildiğini bildirdi. Avustralyalı doktor şaraba söz konusu antioksidan maddenin çok büyük miktarlarda katıldığını belirterek, “İçtikçe damarlarınızı temizleyeceksiniz” diye konuştu. Norrie’nin ürettiği şarabın şişesinde 100 mg antioksidan “resveratrol” bulunuyor.

