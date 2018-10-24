T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İlaç geliştirmede "yapay zeka" kullanılıyor

Sibel Deniz / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık'ta, yazılım, yapay zeka ve ilaç geliştirme alanlarında çalışan üç şirket, yapay zekanın, ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılmasına yönelik projeleri için "yenilikçilik desteği" aldılar

24 Ekim 2018 18:20

Sibel Deniz / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık\'ta, yazılım, yapay zeka ve ilaç geliştirme alanlarında çalışan üç şirket, yapay zekanın, ilaç geliştirme çalışmalarında kullanılmasına yönelik projeleri için \"yenilikçilik desteği\" aldılar.
Yazılım şirketi Optibrium, yapay zeka (AI) şirketi Intellegens ve İlaç Geliştirme Platformu (MDC), karmaşık verilerden bilgi almak ve bilim insanlarına potansiyel yeni ilaçların test edilmesi ve tasarlanmasında rehberlik etmesi için AI’den yararlanılmasını sağlayacak 1 milyon sterlinlik projeyi finanse etmek için Innovate UK\'den (Yenilikçi Birleşik Krallık) hibe aldı.
Optibrium CEO’su Matthew Segall, \"İlaç optimizasyonundaki ciddi zorlukları ele almak için en yeni verileri ve en yeni derin öğrenme yöntemlerini uygulayacağız. Innovate UK’den gelen sermaye, proje ekibimizin hünerini ve endüstrinin verimliliği ve üretkenliği üzerindeki etkisini doğrular niteliktedir\" dedi.
Segall\'in verdiği bilgilere göre;
- Buradaki amaç karmaşık verilerden bilgi almak ve bilim insanlarına potansiyel yeni ilaçların test edilmesi ve tasarlanmasında rehberlik etmesi için AI’den yararlanılmasını sağlamak olarak belirlendi.
- İlaç geliştirme, kanıtlara dayalı karar vermek için en iyi şekilde kullanılabilecek bir yöntemle toplanması, analiz edilmesi ve sunulması gereken büyük miktarda karmaşık biyolojik, kimyasal, klinik ve güvenlik bilgileri üretecek.
- Araştırma ortakları, ilaç keşfinin verimliliğini ve üretkenliğini arıttırmak için bir ilacın vücutla nasıl etkileşime girdiğine yönelik daha iyi bilgiler sağlamanın bir yolunu arıyorlar.
- Projede yeni ilaç adaylarının emme, dağıtma, metabolizma, salgılama ve zehirlilik (ADMET) verilerini daha iyi tahmin edecek yeni nesil bir platform yaratmak için özgün derin öğrenme yöntemleri kullanılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sibel DenizEkim DHABirleşik KrallıkYazılımOptibriumAIIntellegensGeliştirme Platformu MDCAIdenInnovate UK Yenilikçi Birleşik KrallıkOptibrium CEOsu Matthew SegallInnovate UKdenSegallBuradakiAraştırmaProjedeADMET
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24