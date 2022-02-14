İlaç fiyatlarına kur zammı yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamaya göre, ilaç fiyatlarında kur artışı yapıldı. Karar, 5 gün sonra geçerli olacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklamada, "Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırıldı" denildi.

TİTCK açıklama yayınladı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;



1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırılmıştır.



2- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3- Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması kararları alınmıştır."